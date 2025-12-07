'Etnorioja II' muestra piezas del pasado desde el siglo XV

Sanda Sainz Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:44 Comenta Compartir

Desde ayer se puede ver en Calahorra la exposición 'Objetos del pasado. Etnorioja II' que incluye piezas de coleccionismo, antigüedades y vintage en el centro cultural Fernando Herce, en la calle Mayor número 8 de Calahorra. Se trata de una recopilación de materiales cotidianos y artísticos, un recuerdo a otras épocas en la que, prácticamente no se repite nada respecto a la edición anterior.

La Asociación Filatélica y Numismática Calagurritana (Asfinca) organiza esta muestra y colaboran el Ayuntamiento, el Club Cultural y de Coleccionismo El Lazarillo y la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.

El presidente de Asfinca, Juan Carlos Sáenz, destacó las piezas cedidas por el coleccionista local, Luis Díaz. Enumeró un fuelle usado para hinchar los pellejos de vino y aceite, otro manual de fragua, la primera máquina de coser eléctrica que hizo Singer en el siglo XIX, otra de la marca Peugeot, cascadores artesanos de piñones de madera, camafeos tallados en caracolas, una aldaba del siglo XV, faroles ferroviarios, una herramienta para relieve en papel, así como cerraduras, bocallaves, tiradores, llamadores y clavos de forja.

Matías Laguna participa con numerosos elementos de forja básica para las casas de la primera mitad del siglo XX y anteriores como goznes, cerrojos, aldabas, ganchos; además de herramientas antiguas como garrotillos, zoquetas, látigos, badajos, tijeras de esquilar, piedra de afilar, romana, lezna, maza y azuela, entre otros muchos.

Este año también se puede ver alguna cámara fotográfica antigua, plancha, dispensador de café, objetos de Correos, teléfonos, máquinas de escribir como una de 1919 de la marca estadounidense Underwood portátil, que en lugar de cuatro líneas de teclas tiene tres, para reducir peso. Los organizadores comentan que la usaban los corresponsales de guerra durante los conflictos.

En otra vitrina hay pulseras de esclavos del siglo XV, en un panel se exponen décimos de lotería de la década de los sesenta y dos expositores a la entrada del recinto recogen ilustraciones del siglo XIX de la revista Blanco y Negro sobre la Guerra de Cuba, entre otras noticias.

Una mesa tiene sellos para marcar el pan, molde para tableta de chocolate y relojes; y otra singles de vinilo, mecheros zippo, estuche de compás, calculadoras y una grabadora de voz manual. 'Etnorioja II' se completa con réplicas de juguetes antiguos y un puesto de venta de Asfinca.

Por otro lado, Sáenz entregó ayer el nuevo obsequio de Asfinca y un diploma a Luis Díaz por su colaboración, acompañado por autoridades locales, y el próximo fin de semana recibirá estos detalles Pedro Puerta.

'Etnorioja II' se podrá visitar hoy y mañana lunes de 10.30 a 13.30 horas. También el sábado día 13 de diciembre de 17.00 a 20.30 y, por último, el domingo 14 de 10.30 a 13.30.

