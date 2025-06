«Es difícil continuar la novela porque es demasiado intenso lo que pasa en Gaza»

El catedrático de Psicología Esteban Torres Lana, nacido en Calahorra y afincado en Tenerife, presenta esta tarde en el Centro Fundación Caja Rioja su segunda ... novela 'Treinta días con María', en la que refleja el caso de María Sa, una conversa activista de la causa palestina. La presentación, a las 19.00 horas, estará a cargo de la doctora en Historia y escritora, María Antonia San Felipe.

– ¿Quién es María y cómo surgió la novela?

– Comencé la historia con una niña gallega, en una playa, que siempre había creído que su padre era marino. Pero al saber que era un activista palestino de alto rango, ella empieza a formarse en la historia de Palestina y se da cuenta de que su familia prácticamente ha sido exterminada. A raíz de ello se hace activista. El libro es su historia y cuenta cómo llega a Galicia envenenada por el Mosad, el servicio secreto israelí, ya que tenía una prueba que inculpaba al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En el libro se cuenta la historia de cómo es María, de cómo ha sacrificado otros aspectos de vida por el activismo, y la historia que recoge un chico en unos diarios contando su relación con ella.

– Publicó la novela en 2023, pero desgraciadamente el conflicto entre Israel y Palestina está más de actualidad que nunca.

– La terminé un mes o dos antes de que empezara el follón, de la burrada que hizo Hamás, de matar a mil personas que estaban en un concierto, y luego la barbaridad que está haciendo Netanyahu de actuar como un estado terrorista. La novela se para ahí. Es muy difícil continuarla porque es demasiado intenso lo que pasa en Gaza para seguir con una historia como la que estaba contando, que bastante tenía ya de fuerte.

LOS DATOS Libro 'Treinta días con María' (Arte Activo Ediciones 2023), de Esteban Torres Lana.

Presentación Hoy, a las 19.00 horas en Caja Rioja.

– Como catedrático en Psicología ha recogido también la evolución emocional que experimenta el personaje.

– El conocimiento me lo ha dado la universidad; lo tengo que plasmar y me sale. Varias personas que han leído el libro me han señalado que los sentimientos y las emociones están muy cuidadas.

– Aunque no reside en Calahorra tiene recuerdos con la ciudad y en especial de su tío, el doctor Esteban Lana, ya fallecido, y quien hizo un trabajo destacable en el tratamiento de las adicciones.

– Mi tío Esteban era un encanto de persona. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la universidad fue el día que vino a una clase de un máster que estaba dirigiendo para médicos y psicólogos. Mi tío les habló de su tratamiento contra las drogas en Calahorra y lo hacía con mucha humildad, porque él decía que era un médico de pueblo. Pero no sabes qué impresión causó que hubiese estado trabajando con metadona mucho tiempo antes de que nadie la utilizara y se extendiera su uso.