Dos disparos de escopeta no pudieron con Vania

Apareció la semana pasada muerta de miedo en un camino de Murillo, en las cercanías de Calahorra. Le faltaba una oreja y tenía perdigones en varias partes de su cuerpo. Le habían disparado presumiblemente con una escopeta de caza en la cabeza y en el abdomen.

Una llamada alertó a Red Ayuda Animal del grave estado en el que se encontraba esta perra podenca, que ahora se recupera de sus heridas en una clínica veterinaria de Arnedo. «Cuando me acerqué a ella para cogerla estaba sumamente asustada y aún se ponía peor cuando se acercaba el compañero con el que iba yo, así que finalmente la tuve que coger yo sola», relata la presidenta de Red Ayuda Animal, Esther Enciso, al referirse al momento en el que acudieron a darle auxilio.

El animal «había perdido una oreja y tenía todo el pecho abierto», lo que le provocó una «gran infección», continúa. Afortunadamente, y gracias a la protectora, ha podido salvar su vida. «Ahora se está recuperando y hemos empezado a sacarla un poquito a pasear, aunque está extremadamente delgada», comenta Enciso, que ya ha denunciado estos hechos ante el Seprona.

«Sé que no va a servir de mucho, porque no llevaba microchip, pero hay que dejar constancia de esto que ha pasado y denunciarlo», sostiene la responsable de la protectora. Vania es el nombre que han elegido para el animal, al que en estos momentos están buscando una casa de acogida o una persona que lo adopte. «El nombre se lo hemos puesto en alusión al pintor Van Gogh, al que le faltaba una oreja», explica Esther Enciso. «Como es hembra no le podíamos llamar así y derivó en Vania», precisa.

La protectora quiere visibilizar el caso «para ver si alguien la reconoce», así como para «concienciar a la población contra el abandono de los animales y de lo importante que es que los perros lleven microchip».