Disparidad entre el personal laboral del hospital sobre el acuerdo con el Seris

De cara a la nueva reunión de negociación (mañana viernes) entre el comité de empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) y el Servicio Riojano de Salud (Seris), ante la situación en la que queda el personal laboral del Hospital de Calahorra con la reorganización de la Unidad de Enfermería, los representantes de los trabajadores explicaron ayer a este grupo de empleados las «modificaciones» planteadas al plan inicial que propuso la Administración. En este sentido, el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Gurrea, señaló en declaraciones a este periódico que el Seris «ha aceptado parte de lo que propusimos» y que, por otro lado, «los trabajadores ahora son conscientes de lo que la Administración estaría dispuesta a aceptar». En concreto, según Gurrea, se ha asumido que «vuelvan a su puesto de trabajo los trabajadores desplazados indefinidos no fijos», así como que las incidencias se cubran por «el personal estatutario temporal». Además, existe «el compromiso de un proceso de movilidad, en el que estaría incluido todo el personal, tanto estatutario como laboral , donde se intentaría que no hubiese ninguna diferencia». «La Administración estaría dispuesta a eso si aceptamos el acuerdo, si no, no quieren saber nada», remarcó Gurrea, que precisó que el comité de empresa se reunirá el viernes a primera hora para decidir mediante la votación de sus 23 delegados si se aceptan o no las condiciones, o que «nos den más tiempo para poder llegar a un acuerdo». «Unos salían perjudicados, otros salían beneficiados, así que unos nos han dicho que digamos que sí y, otros, que no», decía sobre la respuesta de los trabajadores.

Por otro lado, la Federación de Sanidad de CC OO de La Rioja avanzó ayer que interpondrá una demanda contra la Consejería de Salud por «vulneración de derechos fundamentales ante una Administración que de forma consciente ningunea a la representación sindical».