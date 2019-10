«No dimito de mis responsabilidades con esta ciudad» El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, dejó ayer su cargo como concejal en Calahorra I.Á. CALAHORRA. Martes, 1 octubre 2019, 08:59

El pleno de anoche fue el último para el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, como concejal en el Ayuntamiento de Calahorra. Pese a que, como puntualizó, su cargo en la cámara regional es «compatible» con el de concejal, García ha optado por renunciar a su asiento en el salón de plenos del Consistorio calagurritano para dedicarse en exclusividad al Parlamento de La Rioja. A pesar de ello, «no dimito de mis responsabilidades con esta ciudad», matizó en su última intervención en el salón de pleno, a la que llegó hace 12 años como concejal del PSOE en la oposición.

Precisamente, el presidente del Parlamento tuvo en su discurso palabras de agradecimiento para el exconcejal del PSOE, David García, quien le dio la «oportunidad» de entrar en el Grupo Municipal Socialista y para la actual alcaldesa, Elisa Garrido, que siguió contando con él en sus candidaturas al Alcaldía. «El Ayuntamiento se queda en buenas manos», le dijo a Garrido. García también se dirigió al resto de compañeros de otros grupos, de quienes aseguró «también he aprendido». Pero su salida no tiene que ser definitiva, porque como advirtió con el humor que le caracteriza: «Me voy de esta legislatura, lo cual no quiere decir que no vuelva en otra».