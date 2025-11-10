Días de arte, historia y gastronomía en Calahorra Intenso fin de semana, en el que la golmajería y las cazuelillas se aderezaron con música, teatro, magia, cultura y gala taurina

Dani Amatriain con La Rioja Big Band, el sábado en la sala de la Fundación Caja Rioja de Calahorra.

Calahorra acumuló eventos de ocio y culturales con una agenda repleta este fin de semana en el que se celebró la XIX Feria de la Golmajería en la carpa del paseo del Mercadal, que tuvo una gran aceptación los dos días, y las XVI Jornadas de la Cazuelilla en los bares y restaurantes.

El teatro Ideal ofreció el viernes un concierto del Orfeón Calagurritano Pedro Gutiérrez en la primera parte con la pianista Ángela Irisarri. Silvia Gutiérrez (cantante), Manolo Fernández (guitarra), Rubén Fernández (percusión) y Luis Carlos Romero (violín) actuaron en la segunda, y para finalizar todos juntos interpretaron tres obras. Acudieron más de 250 personas. El sábado la tuna 'La Cuarentuna de Oviedo' tocó una hora y tres cuartos y entusiasmó a 230 asistentes.

Ayer el recinto abrió sus puertas a la gala del premios del Club Taurino de Calahorra con más de 350 butacas ocupadas. En 2025 reciben los galardones Canal Sur Toros, Jorge Fajardo (presidente de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid), el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, el novillero Alberto Donaire (premio a la superación) y Adela Romero por su fidelidad al club.

El evento contó con la presencia de autoridades regionales y locales y del toreo comenzó con todos en pie mientras sonaba el himno de España, incluyó un recuerdo para José Joaquín Catalán 'Kata' y estuvo amenizado por el cantante Carlos Pérez.

El sábado destacó en diferentes lugares de la ciudad 'Lunarte' del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra 'Lunarte'. Comenzó con la proyección del corto 'Al otro lado' en la Casa Santa (Museo fotográfico Bella). En el palacio episcopal se realizaron tres pases de microteatro con Tagaste, en el Museo de la Verdura otros tres de teatro de improvisación y la actuación de Soul Rise Gospel, en Asfinca se llevó a cabo un taller de pintura flúor y un encuentro con artistas, y en la Casa Santa un espectáculo de magia con Germago. En total se contabilizaron unos 600 pases. Además, la ruta teatralizada del sábado del Ayuntamiento contó con casi 50 personas.

Por otro lado, la quinta edición de Riojazz llegó el sábado a la sala de la Fundación Caja Rioja con La Rioja Big Band que tocó quince standars de jazz, ocho de los cuales cantó el calagurritano Dani Amatriain ante 80 personas.

Amigos de la Historia de Calahorra continúa con su programa 'Antes de que llegue el invierno'. El viernes la ermita de la Concepción se llenó con 120 personas en la conferencia de Marcos Herreros de 'Julián Felipe, El relojero que soñó con volar'.

El sábado Ana Jesús Mateos dirigió dos visitas al cementerio de La Planilla sobre 'La decoración no figurativa, El lenguaje simbólico de los objetos'. A pesar del viento y frío, hubo 120 participantes. Otros 46 visitaron ayer el centro de interpretación y el yacimiento de Contrebia Leucade de Aguilar del Río Alhama.

