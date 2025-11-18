El Día de la eliminación de la violencia de género se conmemorará en Calahorra con seis actividades El programa cuenta con un taller para jóvenes, un espectáculo familiar, una proyección, una exposición y la lectura del manifiesto

Isabel Álvarez Calahorra Martes, 18 de noviembre 2025, 07:36 | Actualizado 08:56h.

El Ayuntamiento de Calahorra se suma a la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25 de noviembre, con seis actividades gratuitas. El programa comenzará el próximo sábado, día 22, con el taller 'Ilumina la igualdad' en el centro joven (17.00 horas). Esta convocatoria está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, y se desarrollará en tres pases. En esa misma jornada, también en el centro joven (18.00 horas), se ofrecerá el espectáculo familiar 'Un mundo de colores'.

Al día siguiente, domingo, se proyectará la película 'Te doy mis ojos' en los cines Arcca (18.00 horas). La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala. El film, dirigido por Icíar Bollaín y protagonizada por Laia Marull y Luis Tosar, es un drama social sobre la violencia contra la mujer. La cinta ganó siete premios Goya en 2024.

Ya por último, el 25 de noviembre se abrirá al público (10.00 horas) en el centro joven la exposición 'Red Vecinal', que podrá visitarse durante toda la semana, y el centro de salud de Calahorra llevará a cabo en el paseo de Mercadal la actividad el 'Mapa de las Emociones' (10.00 horas). Después, a las 12.00 horas, se dará lectura al manifiesto conmemorativo a este día en los porches del Ayuntamiento. En este punto Red Vecinal colocará una mesa informativa.

A través este programa el Consistorio busca «sensibilizar, concienciar, educar y apoyar a quienes sufren violencia de género», señala el concejal de Igualdad, Iván Jiménez,