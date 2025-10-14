Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar, donde el joven llegó a agredir a las dos mujeres

La Policía Local de Calahorra detuvo días atrás a un menor de edad por amenazar a su madre y a su hermana con un cuchillo. Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar y fue la hermana del joven quien alertó a los agentes de que les estaba amenazando con un cuchillo y que les había agredido. Personados en el domicilio, los policías se entrevistaron con la chica que confirmó los hechos y añadió que el menor llevaba tiempo muy agresivo y que les amenazaba con cuchillo de forma habitual, les insultaba y les agredía.

Según el atestado policial, el menor reconoció los hechos por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de violencia doméstica. Por otra parte, se trasladó a su hermana y a su madre al centro de salud y posteriormente a presentar denuncia.

