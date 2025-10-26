Defensores de los belenes en Calahorra El primer encuentro de la Asociación de Belenistas reunió a 38 participantes de La Rioja, Navarra y Burgos

Sanda Sainz Domingo, 26 de octubre 2025, 10:40

La Asociación de Belenistas Calagurritanos (ABC) organizó este sábado el I Encuentro de Belenistas, que contó con 38 participantes de La Rioja, Navarra y Burgos. El programa incluyó recepción y entrega de credenciales a las 10.00 horas en el rasillo de San Francisco, bienvenida del presidente del citado colectivo de la ciudad, Luis Mariano Mateo Cañaveras, y de la concejala Reyes Zapata.

En la iglesia de San Francisco tuvo lugar una charla sobre 'La fuerza del belenismo como patrimonio y nexo entre generaciones', con Richard García Palacios (presidente de la Asociación de Belenistas San Andrés de Villava, Navarra), y otra del deán de la catedral calagurritana y delegado episcopal de Patrimonio, Jesús Ignacio Morga, sobre 'El belén, una catequesis universal a lo largo de los siglos'.

Después de la lectura de conclusiones los asistentes comieron en el restaurante El Albergue y, por la tarde, acudieron a una visita guiada para ver el Museo de Pasos de Semana Santa del templo de San Francisco, dioramas belenistas de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Monte Sacro de la vida, pasión y muerte de Jesús, único en 300 kilómetros a la redonda, según destacaron.

La asociación contó con la colaboración de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, el cuerpo municipal de voluntarios turístico-culturales y el Ayuntamiento de Calahorra.

Por otro lado, este colectivo ha organizado el II Concurso de Belenes Portátiles dirigido a escolares de los centros de la ciudad de tercero a sexto de primaria. Se deben inscribir en belenistasdecalahorra@gmail.com antes del 15 de noviembre y entregar los trabajos el 17 de diciembre, de 17.00 a 18.00 horas en el claustro de la catedral. Se expondrán en dicho lugar del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026. La catedral también acogerá desde el 21 de diciembre una exposición permanente de 'Belenes del mundo' que pone en marcha la ABC.

