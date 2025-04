La Cotur «tumba» la ampliación del parking de la catedral de Calahorra, según el PSOE

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 30 de abril 2025, 19:58 Comenta Compartir

El PSOE aseguró este miércoles, en una nota de prensa, que la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Cotur) ha acordado «suspender» la tramitación del proyecto de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Calahorra y el desarrollo de una zona verde contigua para destinar estos espacios, que sumarían 54.000 metros cuadrados, a grandes eventos como el festival Holika. Los socialistas explican que la Cotur «tumba» este expediente por la «vulneración de la legalidad» urbanística, como así se recoge en un informe del 28 de marzo de 2025.

Con posterioridad a este acuerdo, según se señala desde el Partido Socialista, la junta de gobierno local del pasado 14 de abril «dejó sobre la mesa y postergó la decisión de no adjudicar el contrato de obras» licitado para estas obras. «Esta decisión de la alcaldesa y su equipo de Gobierno fue ocultada de manera deliberada, y no ha sido trasladada a la opinión pública», denuncia el PSOE al tiempo que precisa que la adjudicación de este contrato estaba condicionada a que el citado expediente «se resolviera favorablemente». Una situación que no se ha dado ya que, como exponen en la nota de prensa, el proyecto contraviene tres artículos (41, 42 y 43) de la «Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja».

Como consecuencia de ello, el Partido Socialista explica que el Ayuntamiento «deberá presentar una nueva solicitud en base a un nuevo proyecto de actuación». «La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, en su deriva de sobrecompensación de su rechazo al festival Holika, fracasa una vez más en llevar a cabo proyectos para Calahorra que incumplen la legalidad», sostiene el PSOE.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Calahorra se precisó a este periódico que la Cotur indicó unas «deficiencias» en el proyecto que había que «subsanar», las cuales ya han sido remitidas a este organismo y «se encuentran en exposición publica».