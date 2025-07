Corredores calagurritanos en San Fermín: «Hay muchísima más gente y muchas más caídas»

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 11 de julio 2025, 07:14 Comenta Compartir

No importa cuánto se madrugue, los kilómetros de la ida y la vuelta desde Pamplona o el nudo en el estómago mientras en la cuesta de Santo Domingo se implora a San Fermín protección en la carrera. La emoción y la experiencia del encierro de las fiestas más famosas del mundo hacen que muchos participantes, incluso de fuera de Navarra, se desplacen cada día hasta Pamplona para correr – o al menos intentarlo– lo más cerca de un 'miura', un 'cebada gago' o un astado de Jandilla.

Desde La Rioja llegan cada mañana a los sanfermines corredores de Logroño, Alfaro, Pradejón y Calahorra, como los jóvenes Mario del Río y David Barreno, quienes entre «las 05.30 y las 05.40 horas» arrancan el coche en la ciudad bimilenaria directos al encierro. «Lo mejor es el almuerzo de después, cuando nos juntamos todos», bromea Mario, que lleva ya cuatro años corriendo en el tramo entre el Ayuntamiento y Mercaderes. «Pero este año me estoy atreviendo con la curva de Estafeta», dice este joven, que reserva una semana de sus vacaciones para San Fermín.

Ampliar Mario del Río y Marcos López, también de Calahorra, este lunes. Cedida

Como en la mayoría de los corredores, su familia 'sufre' cada mañana con su afición. «Mi madre es la que peor lo pasa», confiesa quien el año pasado ya tuvo un percance con un 'miura'. «Me arrolló y me dio un puntillazo en el brazo, pero no hubo cornada interna», recuerda.

A Mario el 'gusanillo' del encierro le entró con los de Calahorra («es ahí donde empecé a correr»). Aunque, evidentemente, nada tenían que ver los de 'casa' con lo que vivió por primera vez en Pamplona. «Lo más complicado de San Fermín es que cuando corres no se ven los toros. Te metes en medio y de repente los ves ahí. Si puedes correr delante, bien y si no...», explica este corredor, que lamenta, por otro lado, de que la tradición más emblemática de los sanfermines «esté hasta arriba de extranjeros». «Muchas veces es peor la gente que el toro. Porque los encierros son limpios, pero se mete mucha gente que no tiene ni idea», afirma.

Juan Reinares, calagurritano residente en Logroño, comparte la misma opinión y apunta además que este año «se nota muchísima más gente y muchas más caídas». «En mi tramo ha sucedido algo que para mí lo dice todo, como es el que un corredor de toda la vida se haya movido de su tramo, que era su 'zona de confort', para poder correr», advierte Juan, con 15 años de experiencia en los encierros. «El día de 'Cebada Gago' me comí un codazo en la nariz, me caí cuatro veces seguidas intentando remontar y no pudo ser», relata este calagurritano, que heredó la afición de su padre, quien fue presidente del Club Taurino de Calahorra y llegó a plantearse ser torero («desde que era pequeño iba con el capotillo dando la murga»).

Ampliar Del Río y David Barreno, con quien se desplaza desde Calahorra. Cedida

En su caso, después de trabajar en un centro deportivo de Logroño, se desplaza a Pamplona donde reside su pareja. Esta circunstancia le permite dormir allí y correr a las 08.00 horas, para después regresar a la capital riojana. La masificación que vive el encierro reconoce que «hace que se te quiten las ganas de venir», pero al final «te mueve el querer hacer una buena carrera».

Su referente como corredor es el vallisoletano Fernando del Valle. En sus inicios, «me puse en su zona y me fue dando muy buenos consejos», agradece Reinares, que poco a poco se ha convertido en experimentado. Como para la mayoría el primer encierro no se olvida. «No vi ni los toros. Vi unas cosas negras moverse muy rápido y se acabó», se ríe. «Pero, después, con entrenamiento y la práctica, se va mejorando», sostiene.

El club taurino acerca el domingo los sanfermines al público infantil Los sanfermines tendrán un año más su protagonismo en Calahorra a través del Club Taurino de la ciudad, que celebrará este domingo, 13 de julio, un encierro simulado con carretones para los más pequeños. La cita está prevista a las diez de la mañana en la plaza del Raso, y contará con una degustación de chocolate con bizcochos para todos los asistentes. Además, se entregarán premios a los mejores corredores y recortadores del encierro. Desde el Club Taurino de Calahorra se precisa que se lleva a cabo esta actividad en «defensa y enseñanza del arte, la cultura y la tradición de la tauromaquia». Presentación de la feria Por otro lado, la empresa adjudicataria de la gestión de la plaza de toros para las próximas fiestas de agosto, Tauro Luján S.L., presentará esta tarde el cartel de los festejos mayores para las celebraciones. La presentación tendrá lugar en el paseo de Mercadal, a las siete y media de la tarde. La feria taurina, con tres corridas, se abrirá el 29 de agosto con novillada mano a mano para los novilleros Alberto Donaire, de Calahorra, y Pedro Andrés, de Vitoria. Ésta contará con novillos de la ganadería de Pincha. El segundo festejo será el 30 de agosto y consistirá en corrida de rejones con los toreros a caballo Sergio Domínguez, de Calahorra; la francesa Lea Vicens y el navarro Guillermo Hermoso de Mendoza. Las reses lidiadas serán de la ganadería El Canario. Por último, el 31 de agosto, día grande de las fiestas calagurritanas, en honor a San Emeterio y San Celedonio, intervendrán los diestros Alejandro Talavante, actualmente número 1 del escalafón y quien ha salido por la puerta grande de 'Las Ventas' en la feria de San Isidro 2025; el francés Sebastián Castella y el mexicano Octavio García 'El Payo'. Los astados serán de la ganadería Herederos de Gregorio Garzón Valdenebro. A la presentación del cartel de esta tarde acudirá la concejala de Festejos, Raquel Moral; el empresario de la plaza, Enrique Luján, y el rejoneador Sergio Domínguez.

