LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los nuevos reyes de las fiestas, en el centro, junto a la alcaldesa y la concejala de Festejos; el resto de damas y caballeros; los infantes y los reyes de 2024.

Ver 28 fotos
Los nuevos reyes de las fiestas, en el centro, junto a la alcaldesa y la concejala de Festejos; el resto de damas y caballeros; los infantes y los reyes de 2024. I. A.

Calahorra

Una corona, emociones y abanicos

Vanesa Pérez y Manuel Garrido fueron ayer proclamados reina y rey de las fiestas de Calahorra, en una ceremonia marcada por el intenso calor

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:10

El folclore y la ola de calor marcaron ayer la coronación del nuevo rey y la reina de las fiestas de Calahorra, en la ... que por primera vez las danzas regionales formaron parte de la ceremonia. Y es que los danzantes del grupo Coletores, distinguidos este año como Calagurritanos de Honor, junto a Javier Hueto, regalaron varios bailes tanto en el desfile con las autoridades como entre el público que seguía el acto en la plaza del Raso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2

    La receta riojana que convence a los residentes de Medicina y Enfermería
  3. 3 Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos
  4. 4

    Historia de una escalera sin historia
  5. 5

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  6. 6

    El corazón de Kenia late en Torrecilla
  7. 7

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  8. 8 La Rioja vuelve a máximas de 41 grados en un sábado abrasador
  9. 9

    El Tudelano se muestra más equipo que la SD Logroñés
  10. 10

    Magaldi, el hombre sin límites ni barreras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una corona, emociones y abanicos