Una corona, emociones y abanicos

El folclore y la ola de calor marcaron ayer la coronación del nuevo rey y la reina de las fiestas de Calahorra, en la ... que por primera vez las danzas regionales formaron parte de la ceremonia. Y es que los danzantes del grupo Coletores, distinguidos este año como Calagurritanos de Honor, junto a Javier Hueto, regalaron varios bailes tanto en el desfile con las autoridades como entre el público que seguía el acto en la plaza del Raso.

Los 40 grados de temperatura que marcaba el termómetro (los abanicos apenas tuvieron descanso) no les restaron ni ápice de entusiasmo para enfundarse el traje regional, con medias hasta arriba, para celebrar su momento como mejor saben hacerlo: bailando. «Ya tienen mérito», decía la periodista Estíbaliz Puy, quien presentó el acto junto al rey y la reina de 2023, Javier Esparza y Ana Garrido.

Aunque ayer los protagonistas eran Vanesa Pérez (peña El Hambre) y Manuel Garrido (peña Philips) al convertirse en los nuevos reyes de las fiestas de Calahorra. Ambos tomaron el testigo de Carmela Del Pozo y José Píriz.

El resto de jóvenes de representantes de las peñas recibieron la banda de damas y caballeros en un en acto en el que no faltaron las anécdotas. Entre ellas la que protagonizó la reina de la peña El Sol, Elisa Sanz, al tener que subir al escenario con muletas Los detalles tampoco faltaron. Uno de los más significativos fueron las corbatas del rey y los caballeros, elegidas para cada uno del color de su peña.

Y la emoción, cómo no, también estuvo a flor de piel. Las lágrimas fueron difíciles de contener para los homenajeados, a los que la alcaldesa, Mónica Arceiz, elogió por «ser ejemplo de vida y compromiso». De Javier Hueto, exbarrendero municipal y colaborador en la procesión de los Santos Mártires, destacó «haber dedicado toda su vida a una tarea tan esencial como silenciosa». En cuanto a los danzantes de Coletores, les agradeció que con «su música, pases y tradición han mantenido vivo el latido cultural de nuestra ciudad». Fue su presidente, Luis Javier Ayensa, a quien se le colocó el pañuelo de Calagurritano de Honor en representación del grupo.