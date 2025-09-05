LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Calahorra

El Consejo de la Juventud organiza para este domingo un taller sobre el eclipse lunar

I. á.

calahorra.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:22

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra ha organizado para este domingo, 7 de septiembre, un taller sobre el eclipse lunar que se producirá esa misma tarde. La actividad se realizará en el centro joven municipal, a las 19.00 horas, y estará dirigida por la astrofísica y voluntaria de la asociación, Ana Ursúa. La experta ofrecerá una explicación didáctica y participativa sobre este fenómeno, en el que la luna puede adquirir un tono rojizo que la convierte en un espectáculo celeste fascinante y accesible a simple vista.

Después del taller, todos los asistentes saldrán a realizar una observación conjunta del eclipse. Las personas interesadas en participar deben inscribirse llamando o enviando un mensaje de WhatsApp al número de teléfono 667 463 791.

