El Consejo de la Juventud de Calahorra organiza una ruta al Pico de la Mesa el próximo domingo

Sanda Sainz

Martes, 21 de octubre 2025, 08:44

La próxima salida del programa 'Jóvenes en Ruta' del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra tendrá lugar el domingo 26 de octubre, al Pico de la Mesa. Es gratuita, con plazas limitadas y se requiere reservar por mensaje de WhatsApp en el número del CJCC, el 667 46 37 91.

El recorrido contará con el voluntario Raúl Heras como guía y comenzará a las 09.30 horas en el pantano del Perdiguero (punto de encuentro). Con «Jóvenes en Ruta» el CJCC continúa su apuesta por ofrecer a los jóvenes un ocio saludable, cercano y accesible.

