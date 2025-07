Conciliación y diversión a la par

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 26 de julio 2025, 09:24 Comenta Compartir

No hay libros de texto, no hay deberes y no hay pizarras. Su lugar lo ocupan estos meses los juegos, las manualidades, las actividades al aire libre y las asambleas en el suelo. Es lo que tiene el verano, cuando los coles se cambian por ludotecas para diversión de los escolares y alivio, sobre todo, de los padres y madres, que pueden seguir compatibilizando su actividad laboral con el cuidado de sus hijos.

«Da gusto venir, ver el entusiasmo que tienen los niños, lo que quieren a los monitores y, sobre todo, lo bien que se lo pasan», aseguraba ayer la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, en su habitual visita a las ludotecas municipales de verano, por las que este año pasarán 700 escolares. De todos modos, el programa tiene capacidad para acoger a más peques, ya que este año la oferta se ha ampliado hasta las 1.000 plazas entre la ludoteca para el alumnado de Educación Infantil (en el centro de FP La Planilla); la destinada a escolares de Primaria, en las dependencias municipales, y el nuevo 'Aula de respiro familiar', para menores con necesidades especiales.

Este último espacio, en el centro joven, ha surgido como respuesta a la demanda de un grupo de madres y padres con hijos con autismo, porque debe «prevalecer el derecho que tienen todos los niños, independientemente de sus problemas, a acceder a una ludoteca», subrayaba Arceiz.

Pero este servicio, además de facilitar la conciliación a las familias, favorece nuevas amistades entre los pequeños de distintos coles. «Como año tras año se juntan con niños que igual no ven durante el curso escolar, la verdad es que se les nota con muchas ganas de verse», destacaba por su parte Blanca Raimundo, responsable de la ludoteca de Educación Primaria.

Temas

Calahorra

