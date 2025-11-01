Como padre y concejal en Calahorra, os declaro... El concejal de IU, Óscar Moreno, protagoniza una nueva anécdota en las bodas civiles del Ayuntamiento al casar a su hijo

El concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno, después de casar en el salón de plenos del Ayuntamiento a su hijo Iván y a Eva.

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:45 Comenta Compartir

El 25 de octubre, sábado, Óscar Moreno, portavoz de IU en Calahorra, ocupaba la silla de la alcaldesa en el salón de plenos, no para dirigir una sesión («no creo que yo que me vea esas» –bromea–) sino para oficiar la boda de su hijo Iván con su pareja, Eva. «La verdad, que como concejal, es el momento más importante que he vivido», confiesa el edil izquierdista, quien reconoce que a pesar de llevar varias legislaturas como concejal en el Ayuntamiento «no son muchas» las bodas civiles que ha oficiado. «He casado a algún familiar, como a mi sobrina, o a personas muy significadas políticamente conmigo», precisa.

Sin embargo, en el enlace del pasado sábado no solo ejercía de concejal sino también de padre del novio. Dos facetas que le hicieron vivir la boda de su hijo de una manera «muy especial» y que le hacen protagonista del anecdotario de las bodas civiles en la Casa Consistorial. «De verdad, que no puedo describir el momento. Si casi se me saltan las lágrimas al pensar que era yo quien estaba casando a mi hijo», asegura. «Fue un subidón de adrenalina», añade.

«No puedo describir el momento. Casi se me saltan las lágrimas al pensar que era yo quien estaba casando a mi hijo»

La ceremonia siguió el protocolo habitual con la vara de mando del concejal presidiendo la mesa, los anillos, el ramo de flores, la lectura del acta matrimonial y un discurso previo. «Les dije que era un momento muy especial y lo que supone el matrimonio y el tener una vida en común», explica. ¿Y algún consejo? «La verdad que soy muy 'moñas'», se ríe al recordar las palabras que dedicó a los novios. «Sobre todo, les dije que el amor está también en las cosas más pequeñas y simples, como el último beso de buenas noches que le das a tu pareja antes de dormir», relata.

51 bodas civiles

La boda civil que ofició Óscar Moreno, entre su hijo Iván y Eva, es la 51 que se registra en el Ayuntamiento de Calahorra en lo que llevamos de año, lo que supone una media de cinco enlaces por mes. Por otro lado, ¿qué coste tiene para los contrayentes el poder utilizar el salón de plenos para celebrar el evento? En el caso del Consistorio calagurritano esta sala se cede de manera gratuita si la ceremonia tiene lugar los días laborales (hasta las 14.00 horas), mientras que si se desarrolla en sábado (hasta las 14.00 horas) se cobran 33 euros. En esta instalación el aforo máximo permitido es de 40 personas.

Las bodas civiles se pueden celebrar en el Ayuntamiento, la Ermita de la Concepción y la Casa Santa

El Ayuntamiento de Calahorra cuenta además con otras dos instalaciones municipales para oficiar bodas civiles: la sala cultural Ermita de la Concepción y la Casa Santa. La primera se puede utilizar de lunes a sábado, hasta las 14.00 horas, y tiene una tarifa de 50 euros. El número de personas que puede acoger este espacio es de 140. Por otra parte, se abre una hora antes del evento para facilitar la ornamentación. En cuanto a la Casa Santa, este inmueble tiene capacidad para 106 personas y puede utilizarse los sábados de los meses de marzo a septiembre, de 11.00 a 13.00 horas. Fuera de estas fechas y horarios existe, no obstante, la posibilidad de utilizar estas dependencias según disponibilidad. La tarifa, al igual que en la Ermita de la Concepción, es de 50 euros.

Reporta un error