Concedida la licencia de obras para la mejora energética del Museo de la Romanización

El Gobierno de La Rioja prevé invertir en los próximos meses 640.000 euros en la accesibilidad y eficiencia de las instalaciones

I. á.

calahorra.

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:37

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Calahorra ha acordado esta semana otorgar la licencia de obras al Gobierno de La Rioja para llevar a cabo el proyecto de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad del Museo de Romanización. El proyecto contempla, en concreto, la sustitución del sistema de iluminación existente en el edificio por tecnología led, así como de la bomba de calor, fancoils y conductos interiores. También se incluye la renovación de la carpintería exterior y parte de la envolvente.

La actuación prevé además la incorporación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperador, al igual que la instalación de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia y numerosos trabajos para la mejora global de la accesibilidad al museo, que el pasado año recibió a un total de 8.072 visitantes, lo que supone un incremento de 1.398 personas respecto al ejercicio anterior (6.346 visitas).

De otro lado, todos estos trabajos se llevarán a cabo durante un periodo de ocho meses. La intervención será ejecutada por la empresa riojana Valentín Martínez S. L. y cuenta con una inversión de 640.000 euros procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Previsiblemente, como anunció el consejero de Cultura y Turismo, José Luis Pérez Pastor, el pasado mes de junio durante una visita al edificio, las obras se llevarán a cabo antes de que finalice este verano.

