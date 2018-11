El Colegio de Arquitectos redacta un nuevo informe para evitar el derribo del cuartel Torreón característico del cuartel de la Guardia Civil de Calahorra, en la esquina entre Bebricio y Achútegui de Blas. / Isabel Álvarez El COAR defiende la singularidad del edificio de Agapito del Valle, «único de carácter militar en Calahorra» ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Viernes, 23 noviembre 2018, 09:31

Aunque parece que la decisión municipal está tomada, el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) quiere quemar todos los cartuchos para evitar que el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Calahorra sea derribado. Así, la junta permanente del Colegio ha aprobado un texto de apoyo a la conservación del edificio, en el que sostiene que «escudarse con el procedimiento legal llevado, para conseguir la aprobación del Plan General Municipal, conducente a su derribo, no reduce las responsabilidades». «Ni aunque por unanimidad se haga», se precisa desde esta entidad, que alude en su informe a numerosas razones para mantener el acuartelamiento». La primera de ellas es que se trata de un edificio «original y singular», que «una vez rehabilitado sería un contenedor capaz de albergar distintos usos dotacionales».

Más adelante se refiere a la importancia de formar parte de dos inventarios de carácter nacional e internacional donde se recoge lo más significativo del Movimiento Moderno, como son el Docomomo Ibérico y el Arch XX Sudoe. El primero de ellos, explica el COAR, «se centra en la arquitectura perteneciente al Movimiento Moderno desarrollado entre 1925 y 1965». «Once son los casos que se recogen en La Rioja, entre los que se encuentra esta casa-cuartel y la residencia de Ancianos de Espíritu Santo, de Miguel Fisac (1961)», añade. El segundo catálogo, que se llevó a cabo con el objetivo de inventariar el patrimonio arquitectónico más significativo del siglo pasado en España, Gibraltar y las regiones francesas de la zona europea del Sudoe, «refleja solamente tres casas-cuartel en todo el país». Y entre ellas se encuentra la de Calahorra.

Por otro lado, al tratarse de un edificio diseñado por el reconocido arquitecto riojano Agapito del Valle, el colegio de profesionales expone que «ya nos manifestamos a favor de su conservación, en 2007 y 2013, con un informe técnico redactado por los arquitectos José Miguel León Pablo y Aurora León Bellido». Pero es que, además, «la importancia en la conservación de este edificio queda recogida en un artículo del arquitecto Daniel Pinzón publicado en el número 20 de la revista Kalakorikos .

El COAR llama también la atención en el hecho de ser «un edificio presente en el imaginario colectivo de Calahorra», que ejemplifica «esa línea arquitectónica que se caracterizó por enfatizar los elementos militares a modo de fortificaciones, siendo por tanto, el único edificio de carácter militar que se conserva en Calahorra».

El escrito finaliza rebatiendo los argumentos expuestos en los últimos días por el PP y el PSOE para su demolición: «Quien dijo que el edificio no había sido defendido por ningún arquitecto de prestigio, quizá desconozca el valor que le dan el Docomomo Ibérico y el Arch XX Sudoe». Y añade: «Quien dijo que es franquista y fue utilizado como cárcel, desconoce que los edificios no se afilian, sino que se construyen». Por último, apunta que la baja calidad constructiva a la que aludía el PSOE se debe «a los materiales de la época». «Y eso se arregla manteniéndolo, reparándolo y reutilizándolo. No abandonándolo para cría de ratas».