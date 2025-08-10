El Club Taurino presenta su anuario 2024/25 con una temporada intensa

Además de colaborar en el programa de las fiestas de la juventud, el Club Taurino de Calahorra organiza este fin de semana diferentes actos ... entre los que destacó ayer el pregón de verano, en el Parador Nacional, a las 20.00 horas. Contó con la participación de Blanca María Ruiz y Domingo Delgado de la Cámara y acudieron unos 130 aficionados. El presidente del club. Miguel García, calificó a los pregoneros como «referentes del mundo taurino».

Después se presentó el anuario 2024-2025 y hubo un aperitivo para los asistentes. Respecto a la citada publicación, tiene 180 páginas, 67 anunciantes y se han impreso 1.300 ejemplares.

Entre otros artículos, incluye uno de José Joaquín Catalán. 'kata', fallecido este año y otros escritos en Calahorra, Logroño, Madrid, Baeza y Alicante. Destaca los numerosos actos, sus 348 socios, los 19.094,67 euros logrados en el festival taurino del 12 de octubre donados a la AECC, así como distintos reconocimientos.

Hoy se celebrará el encierro chiqui de la juventud (para niños y adolescentes) y una comida de hermandad en el bar restaurante La Viña con 40 personas.

Preparados para las fiestas

Las actividades continuarán del día 11 al 15 con la apertura de la sede, de 19.30 a 20.30 horas, para recoger descuentos de los toros, lotería de Navidad, ropa de fiestas, carnés y el anuario para socios. El 16 convocan a sus integrantes a la coronación para apoyar a su reina, Alba García. El 25 contarán con una calesa para su reina y charanga en el desfile.

Del 26 al 30 habrá degustaciones sorpresa gratuitas en su sede, a las 13.30. El 30 se acudirá a la ofrenda de flores para los santos (el club pagará la flor al que se apunte antes del día 24). Y los días 29, 30 y 31, al terminar el festejo taurino, habrá tertulia en el Hotel Ciudad de Calahorra.