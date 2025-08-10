LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes en el pregón taurino de verano, autoridades y junta. SANDA
Calahorra

El Club Taurino presenta su anuario 2024/25 con una temporada intensa

Blanca María Ruiz y Domingo Delgado de la Cámara ofrecieron ayer el pregón de verano en el Parador Nacional

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:53

Además de colaborar en el programa de las fiestas de la juventud, el Club Taurino de Calahorra organiza este fin de semana diferentes actos ... entre los que destacó ayer el pregón de verano, en el Parador Nacional, a las 20.00 horas. Contó con la participación de Blanca María Ruiz y Domingo Delgado de la Cámara y acudieron unos 130 aficionados. El presidente del club. Miguel García, calificó a los pregoneros como «referentes del mundo taurino».

