El Club Taurino de Calahorra sale de la Federación de La Rioja y la acusa de irregularidades

El Club Taurino de Calahorra ha explicado esta mañana a sus socios en una asamblea extraordinaria, en su sede, la decisión de abandonar la ... Federación Taurina de La Rioja al no estar de acuerdo con su régimen interno y la forma de dirigirla y su defensa de la tauromaquia riojana sólo con algunos clubes. Acudieron cuarenta y cinco personas que respaldaron a junta directiva presidida por Miguel García.

Enumeró una serie de acusaciones a la federación como que no presenta libro de actas de cada sesión donde se escriba lo ocurrido en cada asamblea, que el secretario (con firma y que da fe de lo sucedido) falleció hace más de dos años y no hay reemplazo para este órgano ni nadie que ejerza esta función imprescindible, que las cuentas no son aportadas a los socios «sólo se nos dice que ahí tenemos las facturas y los tiques sin presentar en ningún momento una relación de ingresos y gastos, alteración de los órdenes del día de las asambleas o que se vota algún punto después de haber levantado la sesión.

Por otro lado, denuncia que no se contesta a los ruegos y preguntas del club calagurritano (que cuenta con 340 miembros) y se les falta al respeto, teniendo diferente trato respeto a otros clubes riojanos. Además de no convocar elecciones en tiempo y forma según los estatutos y que estos no se modifican desde 2012 a pesar de los cambios.

Señala que, al haber abandonado también la federación el club de Nájera, al que pertenece el actual presidente, Salvador Arza, este no puede ejercer como asociado de la riojana excepto que sea integrante de otro colectivo que esté en la federación.

«No se nos trata como iguales cuando el Club Taurino de Calahorra aporta más gente tanto en la fiesta de hermandad que se realiza en Carlos Lumbreras como el día de la final en la comida de hermandad y la entrega de premios antes de la final del bolsín taurino de La Rioja, habiendo aportado 17 novilleros en 2025», indica Miguel García.

Es consciente de que la situación no se buena para La Rioja y muestra su deseo de volver a la federación «siempre y cuando se hagan las cosas bien, bajo los estatutos y, sobre todo, con la verdad por delante y no escondiendo o llamando a otros clubes taurinos e incluso a autoridades para malmeter o contar versiones totalmente diferentes».

«Calahorra viene a reivindicar la unión y el trabajo conjunto en La Rioja con el deseo de crecer como taurinos y aprender unos de otros», afirma y añade que «no les quepa duda de que, a pesar de esta situación surgida con la federación y el descontento de nuestra asociación, seguiremos trabajando con más ganas, ilusión y compromiso por defender, promover y difundir el arte, la cultura y la tradición de la tauromaquia».