Medidor de temperatura en una mesa de la cafetería del centro, que marca 33 grados. PSOE.

El centro de participación activa de Calahorra, sin aire acondicionado y a más de 30 grados

El PSOE denuncia que el sistema de refrigeración lleva estropeado desde el 1 de de agosto sin que el Gobierno de La Rioja «haya sido capaz de arreglar la maquinaria ni de implementar ninguna medida paliativa»

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:48

El PSOE de Calahorra ha denunciado este lunes la falta de aire acondicionado, porque está «estropeado», en el Centro de Participación Activa de Calahorra en plena ola de calor. Al mismo tiempo exige «una solución».

Según explican los socialistas en una nota de prensa, desde su reapertura el pasado el 1 de agosto, tras estar cerrada las dos últimas semanas de julio, la instalación no dispone de aire acondicionado, con lo que el «salón cafetería registra temperaturas superiores a los 30 grados, impidiendo la afluencia de usuarios»

Los centros de participación activa, remarca el PSOE, « son espacios que cumplen una importante labor social al acoger a las personas mayores, fomentando su socialización» y en el salón cafetería del de Calahorra «es habitual encontrar a multitud de cuadrillas de personas mayores pasando el rato, charlando o jugando a las cartas». Por tanto, este espacio, en plena ola de calor, «debería funcionar como un refugio climático para aquellas personas mayores cuyos hogares no disponen de climatización adecuada para afrontar los intensos calores del verano», sostienen los socialistas, que advierten de que debido a la falta de aire acondicionado estos días «el centro de Calahorra está prácticamente desierto».

Por otro lado, precisan que desde el pasado 1 de agosto el aire acondicionado permanece estropeado «sin que el Gobierno de La Rioja haya sido capaz de arreglar la maquinaria ni de implementar ninguna medida paliativa».

«Cuando la ciudad de Calahorra, en plena ola de calor, alcanza prácticamente los 40 grados, el Gobierno de La Rioja ha sido incapaz de poner en marcha ninguna medida, como instalar ventiladores o aires acondicionados portátiles para garantizar una mejor temperatura que permita a las personas mayores refugiarse del calor en el centro», critica el PSOE. Por otra parte, proponen que «en caso de no poder realizar la reparación con la suficiente rapidez y, ante la ola de calor que atravesamos, exigimos al Ayuntamiento de Calahorra que se coordine con el Gobierno de La Rioja para ofrecer alternativas».

