La cena más original de la peña El Sol: en el suelo y con silbatos Los peñistas del blusón verde importaron esta cita de Calatayud para las fiestas de Calahorra, que acabaron con el 'Entierro de la cuba'

Músicos de la charanga del Sol, el sábado, sentados en el suelo para la 'Cena medieval del pito'.

Isabel Álvarez Calahorra Domingo, 31 de agosto 2025, 21:45 Comenta Compartir

Pocas cenas hay tan singulares en Calahorra como la que la peña El Sol organiza en fiestas en la avenida de Valvanera. Sin mesas ni sillas y un largo mantel de papel en el suelo, lo único que deben llevar los comensales son las ganas de pasar un buen rato y buenas lumbares para después levantarse. Se trata de la 'cena medieval del pito', en la que los peñistas del Sol comparten viandas sentados a lo 'indio' y acaban, tras la sobremesa, recorriendo la ciudad con una gran pitada.

¿Pero de dónde salió esta idea de cenar en el suelo en fiestas? «Esto lo vi en Calatayud y lo quisimos hacer en Calahorra hace 40 años», explicaba el pasado sábado por la noche, Ramiro Arnedo, antiguo presidente de la peña. «Y aquí han venido a cenar con nosotros hasta alcaldes como María Antonia San Felipe, Javier Pagola...», rememoraba este veterano peñista, mientras se repartían raciones de pollo con patatas a los músicos de la charanga, socios de las peña y «también de otras», remarcaba. «Porque de lo que se trata es de pasar un rato de convivencia y de que la gente disfrute», valoraba.

La 'cena medieval del pito' de la peña El Sol fue uno de los principales actos de la penúltima noche de los festejos, en la que la Philips sacó a la calle el espectáculo 'Zo-zongo'. Todo un clásico en su programa de actos, que movió de nuevo a una enorme marea de público de todas las edades por el centro de la ciudad a golpe de tambores, cajas y timbales.

Las celebraciones han destacado por la alta participación de público en los actos del programa y en la calleLas fotografías para el XXXIV Recorrido Fotográfico se pueden enviar hasta el viernes 5 de septiembre

El sábado noche contó también con actuación musical, pensada esta vez para los más jóvenes, que pudieron disfrutar de los djs Adrián Pérez, Casual, ISI B2B, Iván Sainz, Montana Music y Sergio Moya en la plaza del Raso.

Por otro lado, el 'Entierro de la cuba' con la retirada del pañuelo a la estatua de Quintiliano y la traca final cerraron siete días de celebraciones, que han destacado por una alta participación de público en los actos programados y en la calle.

El más multitudinario fue, como era previsible, la actuación de Panorama, que reunió a unos 10.000 espectadores (unos 2.000 más que en el concierto que ofrecieron en los festejos del pasado año).

Día del niño en el ferial

Pero antes de volver por completo a la rutina y empezar con la 'vuelta al cole', la feria de atracciones (en el aparcamiento del parque Víctimas del Terrorismo) se mantendrá abierta durante la tarde de hoy, lunes. A lo largo de este primera jornada de septiembre se celebrará precisamente el Día del Niño, con descuentos en todos sus aparatos.

Con las fiestas terminadas es ahora tiempo de recapitular a través de recuerdos, muchos de ellos seguramente inmortalizados en fotografías que se pueden presentar al XXXIV Recorrido Fotográfico 'Ciudad de Calahorra'. Las imágenes (un máximo de tres) deben enviarse antes del 5 de septiembre a juventud_calahorra por medio de un mensaje en Instagram.

El concurso establece tres categorías, infantil, junior y adultos, y un premio de 85 euros en cada uno de los tres temas fijados (actos, peñas y libre).