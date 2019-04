«Tenemos una catequesis en la calle impresionante» Isabel Álvarez Valeriano Antoñanzas | Pregonero Antoñanzas, pregonero de la Semana Santa, defiende las singularidades de esta celebración en Calahorra ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Sábado, 6 abril 2019, 10:15

Valeriano Antoñanzas, diácono permanente de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y miembro de la junta directiva de la cofradía de la Santa Vera Cruz , pronunció anoche el pregón de la Semana Santa calagurritana.

- Después de 20 años en la junta directiva de la cofradía de la Vera Cruz, de la que también fue hermano mayor durante 9 años, ¿qué ha significado ser nombrado pregonero de la Semana Santa?

- Me ha hecho muchísima ilusión. Nunca pensé que pudiese dar este pregón. Sobre todo, porque ha pasado gente muy cualificada, como por ejemplo el obispo.

-¿Qué mensaje ha querido trasladar en su pregón para esta Semana Santa?

-Un pregón, sencillamente es un anuncio. He querido anunciar lo que son estas fechas a nivel de Iglesia. También he querido particularizarlo en nuestra ciudad, en cómo anuncia Calahorra la Semana Santa.

-Siendo hermano mayor de la cofradía, la Semana Santa de Calahorra consiguió la declaración de Fiesta de Interés Turístico. ¿Qué es lo que hace especial y única a la celebración de la Pasión en la ciudad?

-El que se consiguiese el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional no es sólo mérito de la cofradía, sino también del Grupo Paso Viviente. Para mí, lo más importante de la Semana Santa es que se viven los momentos más cruciales de la fe cristiana. Es una catequesis en la calle. Tanto por las procesiones de la cofradía como por la escenificación de la Pasión de Cristo que hace Paso Viviente. Si unimos los pasos tan espectaculares que tenemos a esa Semana Santa viva de Paso Viviente, tenemos una catequesis en la calle impresionante.

-¿Con qué se queda de la Semana Santa calagurritana?

-A nivel de calle, la procesión de Viernes Santo es la más bonita, por la gran cantidad de pasos que lleva y por su duración. Aunque a mí, particularmente, me gusta más la parte de recogimiento, con la noche del Miércoles Santo, la Hora Santa, la misa en la catedral en la tarde de Jueves Santo con el obispo... Pero como procesión, me quedo con la del Santo Entierro, en Viernes Santo.

-También ha sido trabador. ¿Cómo recuerda esa experiencia?

-Durante 26 años seguidos fui trabador del Descendimiento. Es algo que recuerdo con mucho cariño.

-¿Siente que la Semana Santa de Calahorra queda en un segundo plano en la promoción turística que se hace de La Rioja en estas fechas?

-La primera Semana Santa de La Rioja que tiene el título de Fiesta de Interés Turístico es la de Calahorra, y se da la circunstancia de que tanto la cofradía como Paso Viviente hacen actos que no se ven en el resto de La Rioja. Y si eso no aparece en un vídeo de promoción del Gobierno de La Rioja... Dicen que ha sido un descuido, pero son ya muchos. Ya no sé hasta qué punto es un descuido.