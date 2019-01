Cáritas organiza una exposición solidaria con cuadros de Espiga Félix Herce, de Cáritas, y el pintor Alejandro Espiga, con las autoridades que acudieron a la inauguración de la muestra. :: i.á. I. ÁLVAREZ Sábado, 12 enero 2019, 01:00

Pintura y solidaridad se dan la mano en una exposición que Cáritas Interparroquial de Calahorra ha preparado para recaudar fondos. El logroñés Alejandro Espiga, un veterano en el mundo de la pintura, dona parte de su obra a esta muestra, que lleva por título 'Encantos de La Rioja'.

La exposición se puede visitar hasta el próximo 27 de enero en el centro cultural de la Fundación Caja Rioja-Bankia, de lunes a sábado, en horario de seis a nueve de la noche.

No es la primera vez que Alejandro Espiga colabora con una entidad social a través de sus pinturas. «En el momento que empecé a pintar después de jubilarme pensé que tenía que dar un uso a todo ese trabajo que yo tenía desde que era chaval», explica Espiga, quien desde bien pequeño quiso ser pintor aunque finalmente no se dedicó a ello profesionalmente. Pero «no pinto para regalar» -precisa- sino «para dar los cuadros», explica este logroñés cuya primera exposición solidaria fue en la parroquia de Jesuitas de Logroño. «A partir de ahí, en tres años, he montado siete exposiciones benéficas», añade.

Así, en los dos últimos años, Alejandro Espiga ha mostrado sus obras en la Biblioteca de La Rioja, la catedral de Santo Domingo de la Calzada, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de La Rioja y en la Fundación Caja Rioja de Logroño, entre otros.

Lienzos con rincones de Calahorra

A Calahorra ha llevado un total de 38 cuadros, cuya venta está destinada íntegramente a Cáritas. En la muestra se pueden ver distintos paisajes y espacios característicos de Calahorra, como la plaza del Raso, el entorno de la catedral de Santa María, su torre o el santuario de la Virgen del Carmen.

La exposición, según Cáritas, está teniendo muy buena acogida. De hecho, el día de la inauguración ya se vendieron algunos de los lienzos de Espiga.