El Campeonato de España de Triatlón dejó un impacto económico en Calahorra de 1,3 millones de euros Más de 3.300 personas se desplazaron a la ciudad por la prueba, entre deportistas, familiares y técnicos

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

El último Campeonato de España de Triatlón, Duatlón y Acuatlón, que se celebró en Calahorra entre el 26 y 27 de julio, tuvo un retorno económico en la ciudad superior a 1,3 millones de euros, según se ha informado este miércoles desde la Federación Riojano de Triatlón. La cita reunió a más de 1.600 triatletas procedentes de todas las comunidades autónomas del país, lo que atrajo además a más de 1.800 acompañantes, técnicos y familiares. Así, como se indica desde la federación riojana, más de 3.300 personas visitaron Calahorra durante el fin de semana a través de este evento.

En cuento a su procedencia, Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Galicia o la Comunidad Valenciana fueron los lugares desde donde se desplazaron un mayor número de participantes. En el Triatlón Cros tomaron la salida 586 deportistas (417 hombres y 169 mujeres), mientras que en el Acuatlón participaron 509 triatletas (305 hombres y 204 mujeres). De otro lado, el Duatlón Cros reunió a 434 participantes (311 hombres y 123 mujeres). A todos ellos se unieron paratriatletas en varias categorías, reforzando el carácter inclusivo del campeonato.

Impacto mediático

De otro lado, el campeonato alcanzó un impacto mediático total de más de 14,4 millones de personas, con presencia en prensa, medios digitales, televisión y redes sociales. En concreto, se han contabilizado 64 impactos en medios de comunicación, con un valor publicitario equivalente de 92.369 euros; 40 millones de impactos digitales, que representaron 27.534 euros de retorno mediático; 26 apariciones en prensa escrita (18.687 euros); un programa especial en Teledeporte de TVE (64.750 euros) y 83 publicaciones de la Fertri en redes sociales (con 358.904 impresiones y un VPE de 9.407 euros). «Estos datos confirman la proyección de Calahorra como sede capaz de situarse en el mapa nacional del deporte, con una repercusión que trasciende lo local», destacan desde la Federación Riojana de Triatlón.

Asimismo, el estudio económico confirma la relevancia del evento para la ciudad y la región. Según los datos recabaos, la competición generó 731.032 euros de impacto directo, procedentes del gasto en alojamiento, restauración, comercio y transporte; a los que hay que sumar 584.826 euros de impacto indirecto e inducido, derivados del efecto multiplicador en la economía. De esta manera, la prueba nacional alcanzó 1.315.858 euros de impacto económico y 197.379 euros de impacto fiscal estimado, que revierte directamente en las arcas públicas. «Cada euro invertido en la organización se tradujo en un retorno de 21,93 euros», sostienen desde la federación riojana,

Pero más allá de las cifras, el campeonato dejó un «legado social y deportivo». Y es que la «implicación de voluntarios, la colaboración de clubes locales y el entusiasmo de la ciudadanía consolidaron a Calahorra como un referente en la organización de grandes eventos». Además, «los jóvenes deportistas locales pudieron vivir de cerca la experiencia de competir junto a figuras nacionales e internacionales».

De esta manera, como recuerda la Federación Riojana de Triatlón, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, destacó que «este campeonato ha demostrado que Calahorra es capaz de acoger grandes eventos deportivos de primer nivel, generando riqueza económica y social y proyectando la imagen de nuestra ciudad en toda España».

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Triatlón, Juantxo García, Subrayó, que el «triatlón ha encontrado en Calahorra una sede ideal. La combinación de un entorno natural privilegiado, la implicación institucional y la pasión de los voluntarios hacen que el éxito de esta edición sea un punto de partida para seguir creciendo».

Finalmente, la Federación Española de Triatlón valoró muy positivamente la experiencia, destacando que «Calahorra ha dejado una huella imborrable en el calendario nacional, no solo por la impecable organización, sino también por el calor del público y la calidad de las instalaciones».

Temas

Calahorra