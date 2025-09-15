Calahorra inicia hoy una campaña para sancionar actos incívicos en las vías públicas

El Ayuntamiento de Calahorra inicia hoy una nueva campaña que tiene como objetivo vigilar y sancionar las conductas incívicas en las vías públicas. Está ... dirigida especialmente a los dueños de perros que incumplan las normas básicas de convivencia ciudadana, en concreto a los que no recojan los excrementos de sus mascotas.

Se trata de concienciar y controlar la situación para mejorar la limpieza viaria y la convivencia en las calles, parques y zonas verdes de Calahorra.

La Policía Local se ocupará de llevar a cabo la campaña y sancionará económicamente a quienes incumplan las normas básicas de higiene. Además de a los propietarios de los canes que no retiren sus excrementos, se vigilarán y multará a otros ciudadanos que comentan otros actos incívicos como, por ejemplo, escupir en la vía pública con el fin de evitar conductas que provocan malos olores, suciedad, riesgos de caídas, resbalones y parásitos que pueden transmitir enfermedades.

Esta actuación durará hasta el 28 de septiembre. El Consistorio hace un llamamiento a todos los vecinos a colaborar activamente con esta iniciativa, recordando que mantener limpia la ciudad es tarea y responsabilidad de todos.