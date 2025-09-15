LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tercero

Calahorra inicia hoy una campaña para sancionar actos incívicos en las vías públicas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:50

El Ayuntamiento de Calahorra inicia hoy una nueva campaña que tiene como objetivo vigilar y sancionar las conductas incívicas en las vías públicas. Está ... dirigida especialmente a los dueños de perros que incumplan las normas básicas de convivencia ciudadana, en concreto a los que no recojan los excrementos de sus mascotas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  3. 3

    El velo de la izquierda
  4. 4

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  5. 5 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  6. 6

    La UD Logroñés juega con fuego
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros
  9. 9 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  10. 10 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Calahorra inicia hoy una campaña para sancionar actos incívicos en las vías públicas

Calahorra inicia hoy una campaña para sancionar actos incívicos en las vías públicas