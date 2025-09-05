Calahorra recordará su pasado judío del 11 al 14 de septiembre

Calahorra celebrará el próximo fin de semana la 26 edición de la Jornada Europea de la Cultura Judía, promovida por la Asociación Europea para la ... Preservación del Patrimonio Judío (AEPJ). La capital de La Rioja Baja, como ciudad integrante de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad, participa un año más en este evento internacional, que se conmemora simultáneamente en 37 países para poner en valor el legado del pueblo judío en Europa.

Bajo el lema 'El pueblo del libro', el Ayuntamiento de Calahorra ha organizado actividades culturales, gastronómicas, educativas y turísticas que se desarrollarán entre el 11 y el 14 de septiembre en la ciudad. «Queremos hacer visible el patrimonio hebreo que conserva Calahorra y dar a conocer y difundir la historia, las tradiciones y la cultura del pueblo judío», destaca la concejala de Cultura y Turismo, Reyes Zapata.

El programa empezará el jueves 11 de septiembre con la visita guiada al archivo del Ayuntamiento de Calahorra y la explicación del fondo documental, a las 12.30 y a las 13.15 horas. Para participar en esta actividad es necesario inscribirse en el número de teléfono 941 10 50 61.

Seguidamente, el viernes, 12 de septiembre, a las 12.00 horas, se inaugurará la exposición 'Descubre Sefarad' en la Casa de los Curas. Una muestra de imágenes que captan el alma de las juderías de las diferentes ciudades que forman la Red de Juderías de España acompañadas de un breve texto explicativo. La exposición, coorganizada por el Instituto Cervantes, la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad y Oficina de turismo de España en Polonia, podrá visitarse hasta el 20 de octubre.

Ya para el sábado 13 de septiembre se han programado 3 visitas guiadas. La primera, a la bodega Fernández de Arcaya en Los Arcos, que incluye también una cata de vino kosher, aperitivo y los traslados. El establecimiento, Fuertes Gourmet con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra, organiza este viaje, cuya inscripción será obligatoria en el número de teléfono 941 10 50 61. La salida será a las 10.00 horas desde el Ayuntamiento.

Después, a las 10.30 horas, comenzará una visita gratuita y guiada por las voluntarias municipales a la zona histórica de Calahorra y el barrio judío desde el monumento 'La Moza'. Esta actividad se podrá enlazar a las 11.45 horas con un recorrido por la catedral de Santa María, su museo diocesano y la sacristía. El punto de encuentro para las personas interesadas será la puerta del claustro del templo y el precio de la visita es de 8 euros.

Por la tarde, a las 18.30 horas, Lidia De Felipe impartirá un taller gratuito de escritura hebrea en el patio de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas 'Maestro Arroyo' y a las 19.30 horas el grupo de teatro calagurritano 'La Canilla' representará el rito de 'La boda judía' junto al grupo de música 'Malandanza' en el patio del centro cultural 'Deán Palacios'.

El programa del sábado finalizará a las 20.30 horas con una degustación de dulces sefardíes elaborados por la pastelería Flor y Nata en el patio de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas 'Maestro Arroyo'. Se elaborarán 40 raciones y para saborearlas es indispensable inscribirse en el numero de teléfono 941 10 50 61.

Para finalizar, el domingo, a las 11.45 horas, se ofrecerá una visita gratuita a la documentación sefardí del archivo de la iglesia de San Andrés, que estará guiada por el párroco Javier Fernández Cascante. Las personas interesadas deben inscribirse en la oficina de turismo municipal. Por último, a las 12.45 horas, el archivero de la catedral, Ángel Ortega, realizará una visita guiada y gratuita al patrimonio documental sefardí de este templo calagurritano.