Concierto de música sefardí, ofrecido en las jornadas del pasado año en la iglesia de San Francisco. I.Á.

Calahorra recordará su pasado judío del 11 al 14 de septiembre

La ciudad bimilenaria celebrará un año más la Jornada Europea de la Cultura Judía con visitas guiadas a la judería, una exposición y la representación de una boda hebrea

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:30

Calahorra celebrará el próximo fin de semana la 26 edición de la Jornada Europea de la Cultura Judía, promovida por la Asociación Europea para la ... Preservación del Patrimonio Judío (AEPJ). La capital de La Rioja Baja, como ciudad integrante de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad, participa un año más en este evento internacional, que se conmemora simultáneamente en 37 países para poner en valor el legado del pueblo judío en Europa.

