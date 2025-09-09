LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Calahorra

Calahorra prepara el día del mayor, risoterapia y cocina saludable para jubilados

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:31

El programa de verano activo de Calahorra ha resultado un éxito, según explicó ayer la concejala de personas mayores, Isabel Sáenz. «Hemos tenido a 481 personas haciendo deporte en junio y más de 700 en los actos de julio. Se repartieron 660 raciones en la degustación de empanada en fiestas», señaló.

En septiembre continúan las propuestas con tai chi con el maestro Wang los lunes; los martes gimnasia de mantenimiento con Ainoa Bernal; los miércoles pilates y equilibrio; los jueves stretching; y los viernes estiramientos. Quedaban dos 'domingos bailones' que se llevarán a cabo el 21 y 28.

El programa de 'Envejecimiento saludable' para mayores de 65 años incluye el día internacional del mayor, el 1 de octubre. Por la mañana, en el hall del Mercadal habrá una exhibición deportiva a las 11.00 de las actividades realizadas en verano; la lectura de un manifiesto; se repartirán como regalo 200 ciclámenes y, en el salón de plenos, se rendirá homenaje a los que hayan superado los 100 años de edad.

A partir de las 18.00 horas, en el pabellón del instituto Quintiliano, está previsto una recepción con photocall, fotografías de los actos del verano, reparto de pañuelo amarillo con el escudo de Calahorra, bingo (con cena para dos personas de premio), merienda (chocolate con bollos) y baile con el dj Chusco Herrero.

En otoño se ofrece un taller de risoterapia (bienestar emocional) con trece sesiones de una hora y media los jueves del 18 de septiembre al 4 de diciembre, de 17.00 a 18.30, en el centro joven. Tiene quince plazas disponible y lo dirige Alicia Baigorri. Otro taller, este de cocina saludable, consta de diez sesiones de dos horas cada una, en el aula de cocina en la calle Enramada, del 2 de octubre al 4 de diciembre. Lo impartirá Gabriel Pérez Gaona y se ofrecen diez plazas y clases de 'platos expres para días con poca energía', 'cocina para huesos fuertes', 'cocina para bienestar digestivo', 'plato con sabor, pero sin sal', entre otros. Las inscripciones (gratuitas) se recogen en los servicios sociales, en el Centro de Participación Activa, por WhatsApp (652 10 55) y en la conserjería del Consistorio.

