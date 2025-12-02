El parque del Cidacos de Calahorra suma un nuevo rocódromo a su zona deportiva

El Ayuntamiento de Calahorra amplía la zona deportiva del parque del Cidacos con la instalación de un rocódromo, junto al circuito de parkour. Dispone ... de una solera de hormigón y una nueva estructura de escalada, además de un panel informativo sobre las normas de uso. Queda poner el pavimento de caucho, intervención prevista para los próximos días.

El bloque destinado a la escalada es de color azul y blanco, hecho con madera de abedul y está equipado con 150 presas de diferentes tamaños y colores. Lo podrán utilizar y disfrutar tanto escaladores con experiencia como quienes quieran iniciarse en esta actividad deportiva.

Según explica el Consistorio, esta actuación forma parte del plan municipal para dotar a la ciudad de instalaciones deportivas al aire libre con el objetivo de fomentar la actividad física entre jóvenes, niños y familias.

Además, recuerda que se trata de una de las inversiones del presupuesto de 2025 de Calahorra acordadas entre el equipo de gobierno y el grupo municipal de Izquierda Unida.

El nuevo rocódromo se suma al circuito de parkour, la pista 3×3 de baloncesto y la zona de calistenia del parque del Cidacos. De esta manera se aprovecha un entorno natural que se está consolidando también en un referente de ocio deportivo en la ciudad, ofreciendo alternativas variadas y modernas al aire libre, destacan desde el Ayuntamiento.

El citado parque también dispondrá próximamente de una mesa de ping-pong con red antivandálica y un juego de postes de voleibol y red de exteriores. Todos estos elementos deportivos se podrán utilizar de manera gratuita en el parque del Cidacos.

Por otro lado, el Consistorio ha comunicado que tiene previsto instalar otra zona de tenis de mesa análoga a la citada, así como un juego de porterías con redes y una canasta de baloncesto en el patio del colegio Quintiliano, también para uso público, con el fin de fomentar la actividad física y los hábitos saludables al aire libre entre los ciudadanos.