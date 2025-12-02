LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nuevo rocódromo en el parque del Cidacos con la zona de parkour al fondo. SANDA

El parque del Cidacos de Calahorra suma un nuevo rocódromo a su zona deportiva

El Ayuntamiento tiene previsto instalar un área de tenis de mesa y otros elementos deportivos en esta zona del Cidacos y en el colegio Quintiliano

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:27

El Ayuntamiento de Calahorra amplía la zona deportiva del parque del Cidacos con la instalación de un rocódromo, junto al circuito de parkour. Dispone ... de una solera de hormigón y una nueva estructura de escalada, además de un panel informativo sobre las normas de uso. Queda poner el pavimento de caucho, intervención prevista para los próximos días.

