Calahorra ofrece un fin de semana de deporte, música y zurracapote de cuadrillas

Sanda Sainz Sábado, 23 de agosto 2025, 09:47 Comenta Compartir

Calahorra continúa ofreciendo diversas actividades como preámbulo a las fiestas patronales, tanto deportivas como culturales. Hoy sábado comienzan la XXXIX edición de las 24 horas de baloncesto, cita organizada por la Peña Riojana, a las 09.00 horas. Se disputa en los pabellones Europa y Quintiliano y continuará mañana, en el Europa con partidos a las 10.00, la final femenina a las 18.00 y la masculina a las 19.00.

También hoy está previsto un tardeo de la asociación Conecta, a las 17.00, en el Paseo del Mercadal, con el dj Escri. A las 18.00 se jugarán los partidos de pelota entre Titín V y Medel contra Garrido y Markaida, y Labaka y Merino II frente a Igoa e Iturriaga. A las 19.00 el CD Calahorra se enfrentará al CD Ebro en el campo de fútbol de La Planilla. Los actos continuarán a las 19.30 con el prechupinazo a cargo de la asociación de comerciantes Actiba en la primera travesía de Paletillas con un dj sorpresa.

La banda municipal de música actuará a las 22.00 horas en la Plaza del Raso con el cantante Carlos Pérez y en la primera travesía de Paletillas Actiba sorteará kits de fiestas, hará un pregón y chupinazo especial.

Mañana domingo, de nuevo Actiba animará la tarde, a las 19.00, con su evento 'calentando motores' y un dj. A las 20.00 la Peña Philips celebrará la tercera edición de su concurso de elaboración de zurracapote de cuadrillas en su cuarto.

Temas

Calahorra