Calahorra ofrece un fin de semana de deporte, música y zurracapote de cuadrillas
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:47
Calahorra continúa ofreciendo diversas actividades como preámbulo a las fiestas patronales, tanto deportivas como culturales. Hoy sábado comienzan la XXXIX edición de las 24 horas de baloncesto, cita organizada por la Peña Riojana, a las 09.00 horas. Se disputa en los pabellones Europa y Quintiliano y continuará mañana, en el Europa con partidos a las 10.00, la final femenina a las 18.00 y la masculina a las 19.00.
También hoy está previsto un tardeo de la asociación Conecta, a las 17.00, en el Paseo del Mercadal, con el dj Escri. A las 18.00 se jugarán los partidos de pelota entre Titín V y Medel contra Garrido y Markaida, y Labaka y Merino II frente a Igoa e Iturriaga. A las 19.00 el CD Calahorra se enfrentará al CD Ebro en el campo de fútbol de La Planilla. Los actos continuarán a las 19.30 con el prechupinazo a cargo de la asociación de comerciantes Actiba en la primera travesía de Paletillas con un dj sorpresa.
La banda municipal de música actuará a las 22.00 horas en la Plaza del Raso con el cantante Carlos Pérez y en la primera travesía de Paletillas Actiba sorteará kits de fiestas, hará un pregón y chupinazo especial.
Mañana domingo, de nuevo Actiba animará la tarde, a las 19.00, con su evento 'calentando motores' y un dj. A las 20.00 la Peña Philips celebrará la tercera edición de su concurso de elaboración de zurracapote de cuadrillas en su cuarto.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.