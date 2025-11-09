Calahorra, paraíso para los golmajos

XIX Feria de la golmajeríaCalahorra, paraíso para los golmajos
Quince expositores muestran sus dulces productos en la carpa del Mercadal durante el fin de semana
Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:42
La XIX Feria de la Golmajería de Calahorra muestra desde ayer sabrosos dulces tradicionales y otros más modernos, además de repostería de otros países, golosinas, mermeladas, miel e hidromiel en quince expositores instalados en la carpa el paseo del Mercadal.
El programa incluyó por la mañana una cata de miel e hidromiel con Aitor Garteizaurrecoa, de Miel del Pueblo, que se realizó en su puesto. Hubo taller infantil 'La fábrica de chuches: churro y muñeco' y, por la tarde, el cuentacuentos 'El pastelero mágico' y una cata de chocolate y vino, que agotó las veinticinco plazas previstas. La ofreció Peñaquel Chocolates Artesanos con una selección de sus productos maridados con vermú de Benito Escudero, semidulce espumoso Sottomarino de Malón de Echaide y tinto joven de Bodegas Copaboca y Dunviro.
Ayer por la mañana acudieron las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa, Mónica Arceiz, y también recorrió todos los puestos de la carpa, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que no realizó una visita institucional, sino que acudió a título personal y se interesó por los diferentes productos, desde las rosquillas de Flor y Nata y los fardelejos de La Queleña que elaboraban en directo en sus respectivos expositores, hasta tartas, bollería de todo tipo, pastas, golosina y chuces.
La carpa del Mercadal abrirá hoy de 11 a 14 horas, mientras Calahorra celebra también las Jornadas de la Cazuelilla
El programa de la feria incluye actos infantiles, hinchables y ayer hubo cata de hidromiel y de chocolates, vermú y vino
Además de las cuatro firmas citadas (Pastelería Flor y Nata, Fardelejos La Queleña, Miel del Pueblo y Peñaquel) están presentes en la golmajería Con-Sentidos, Confitería Marcos, Dulces El Avión, Geleé Boutique, La Panadera 2.0, Mermeladas Anamela, Pastelería Kate-Cakes 'La Leal', Miel Valle del Cidacos, Pastelería Dulce En Boca, Tartdekor y Mermeladas La Encineta.
Por otro lado, debido al viento y frío de ayer, los hinchables para los niños previstos en el Mercadal, se instalaron dentro de la carpa y continuarán hoy en el mismo horario de apertura de la feria (en esta segunda jornada, de 11.00 a 14.00 horas).
A las 12.30 está previsto el taller infantil 'polvos de estrellas: sesión de maquillaje mágico'. A las 13.00 tendrá lugar el espectáculo de animación infantil 'El ingrediente secreto'.
Este domingo también finalizarán las XVI Jornadas de la Cazuelilla que se realizan del 30 de octubre al 2 de noviembre, y del 7 al 9 de noviembre.
