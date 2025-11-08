LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra

S. S. J.

Una multitudinaria manifestación ha recorrido las calles de la localidad desde la plaza del Raso hasta el Ayuntamiento

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

«Viva la sanidad pública. Viva el Hospital de Calahorra. La Rioja Baja no se rinde». Así terminó la lectura del manifiesto de la plataforma ... SOS Hospital Calahorra por parte de Marcos Herreros frente al Ayuntamiento de la localidad, tras una manifestación en la que se reivindicó mantener los servicios del hospital y se denunció «la merma de servicios que se está produciendo».

