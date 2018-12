Calahorra aprueba las tasas para los pisos de emergencia y alquiler social Minuto de silencio por Margarita Aldama. :: i.á. El pleno municipal aprobó anoche unas cuotas de alquiler que van de los 30 euros a los cien euros ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Martes, 18 diciembre 2018, 09:35

Calahorra celebró ayer el último pleno del año en recuerdo a la exportavoz del Partido Riojano, Margarita Aldama. Así, antes del inicio de la sesión todos los corporativos guardaron un minuto de silencio por quien fue concejala en el Ayuntamiento de Calahorra desde el año 2011.

Por otro lado, en el orden del día del pleno uno de los asuntos destacados fue la aprobación de las tasas por la utilización de las viviendas de emergencia social y de alquiler social.

Al respecto, la concejala de Servicios Sociales, María José Torrecilla, indicó que para los pisos de emergencia social se ha establecido una cuota fija de 30 euros al mes, por un máximo de seis meses. Este importe, según explicó a este periódico antes del pleno, se destinará a pagos «de agua, luz o reposición de desperfectos que se puedan ocasionar».

En la actualidad, Calahorra cuenta con un total tres pisos de emergencia social, ubicados en la avenida de Numancia.

En el caso de las viviendas de alquiler social, Torrecilla indicó que se han establecido tres cuotas para los futuros inquilinos en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Estas cuotas son de 30, 65 y 100 euros.

Los pisos de alquiler social con los que cuenta el Ayuntamiento de Calahorra son dos. Ambos fueron reformados a través de una subvención del Gobierno de La Rioja.

Las tasas por la utilización tanto de las viviendas de emergencia social como por los alquileres sociales se aprobaron con los votos a favor de todos los grupos, salvo Cs que prefirió abstenerse porque previamente no «se he ha hecho la consulta técnica perceptiva de la ordenanza», dijo la edil Cs, Cristina Moreno. Aunque el PSOE votó a favor, también reprochó al equipo de Gobierno no haber realizado esta consulta. «Vamos a votar a favor, pero por las personas que puedan necesitar estos pisos», precisó la portavoz del PSOE, Elisa Garrido.

Reparación del camino de Murillo

Por otro lado, en el pleno salió adelante una moción presentada por el PSOE para instar al Gobierno de La Rioja a reparar la 'carretera de Murillo' LR-482. El concejal del PSOE Jesús María García explicó que se trata de un tramo de 3 kilómetros, que se «ha ido deteriorando a lo largo de los años» porque presenta «un elevado tránsito de vehículos». Además, apuntó que el Plan Regional de Carreteras contempla ya una partida de 987.000 para su reparación. La propuesta salió adelante con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del PP.