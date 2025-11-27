Calahorra acogerá una segunda edición del Campeonato de España de triatlón cros, duatlón y acuatlón La cita será el 25 y 26 de julio de 2026 | La ciudad se ha presentado como candidata para acoger una prueba internacional el próximo año

El director general de Deportes del Gobierno de La Rioja, Diego Azcona, presentó este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calahorra la segunda edición del Campeonato de España de triatlón cros, duatlón y acuatlón que se disputará en el entorno de la ciudad el sábado 25 y domingo 26 de julio de 2026. Estuvo acompañado por la alcaldesa, Mónica Arceiz, y el presidente de la Federación Riojana de Triatlón, Juantxo García.

Azcona puso sobre la mesa los datos de la primera cita, celebrada los días 26 y 27 de julio de 2025 con más de 1,3 millones de euros para la zona, se superaron las 3.000 personas que visitaron ese fin de semana y una repercusión mediática valorada en 1,4 millones de euros. «Eso nos sirvió de aprendizaje para mejorar. Recogimos la satisfacción por parte de la Federación Española de Triatlón en sus cuestionarios, del esfuerzo y trabajo de la organización local, voluntarios, de la hostelería y empresas que se volcaron de manera concienzuda con el campeonato. Todo nos sirvió para presentar una nueva candidatura para la segunda edición», subrayó Azcona que insistió en la apuesta por seguir creciendo y poner en valor la capacidad organizativa para pruebas nacionales e internacionales y dinamizar económicamente la región.

Adelantó que, además del Campeonato de España de Triatlón en Calahorra, para 2026 en La Rioja se llevará a cabo en Campeonato de España Master en Natación en Logroño, de Kárate en Logroño y otro de esgrima que se presentará próximamente, todos nacionales.

«Queremos ser aquí, en La Rioja y en Calahorra, la capital nacional del triatlón cros, duatlón y acuatlón, ofreciendo la mejor opción. Recogemos el testigo que nos planteó la Federación Española de una segunda edición al salir tan bien la primera. Además, nos dijeron que ¿por qué no éramos valientes para presentarnos a un campeonato superior », añadió Azcona antes de anunciar que «vamos a ver si tenemos suerte. Llevamos tres meses trabajando para traer a Calahorra una competición internacional. Se reúnen en diciembre en Suiza. Nuestra candidatura es sólida, competimos con República Checa, Croacia, los Dolomitas, pero creemos que la experiencia que vivimos aquí este año nos convierte en firmes candidatos y si no es el próximo año, pues el siguiente o cuando toque».

Explicó que «las pruebas internacionales realizadas de diferentes deportes como el frisbee en La Rioja demuestran a las federaciones internacionales que la Comunidad Autónoma puede albergar y está capacitada para desarrollar esos eventos. Son puntos a favor para traer cualquier competición de carácter internacional. Organizamos el Campeonato de España de esgrima porque queremos optar al Campeonato de Europa. Aquí es lo mismo, nos pidieron el bagaje, vieron el embalse del Perdiguero y el entorno arbolado para correr, vino gente internacional y olímpica y eso son puntos a favor. ¿Serán suficientes? No lo sé, pero ojalá. En nuestra mano queda intentarlo para demostrar que La Rioja puede acoger este tipo de eventos.».

Juantxo García reiteró el «agradecimiento y la confianza de las administraciones, voluntarios que trabajamos durante las semanas anteriores, que nos llevó este año a saltar a la piscina, sin saber cuánta agua había. También a todo el entramado empresarial de Calahorra y ya nos han llamado personas para ver cómo pueden participar».

Afirmó que esta prueba está hecha por deportistas, se ha escuchado a los atletas y todo lo que han propuesto se puede mejorar. Citó los recorridos, con alguna parte más dura sin que suponga una dificultad para la participación de los más jóvenes o a los paralímpicos. Asimismo, variará el formato. Mientras que en 2025 todo lo relacionado con el agua se hizo en sábado, en 2026 por motivos logísticos y para mejorar la organización, se prevé el duatlón el sábado por la mañana, acuatlón el sábado por la tarde y triatlón el domingo por la mañana. Así dispondrán de más tiempo para adaptar el entorno del pantano y la zona de meta.

Por otro lado, valoró el interés por crear cantera, con la celebración en marzo de 2026 en Calahorra de una prueba de juegos deportivos de La Rioja en el parque del Cidacos para niños. «También trabajamos para comenzar en septiembre de 2026 con una pequeña escuela de triatlón en Calahorra, así como ya la tenemos en Haro, bien directamente a través de la Federación Riojana o de alguna asociación o agrupación deportiva», señaló García

La alcaldesa, Mónica Arceiz, recordó el éxito de este año y agradeció su confianza a la Federación Riojana de Triatlón y al Gobierno de La Rioja. «Todos los participantes coincidieron a la hora de decir que las aguas estaban muy transparentes, la temperatura perfecta y el desarrollo de la prueba, que pese al calor se hacía por una zona de sombra. Estaban contentísimos y nosotros más porque habíamos puesto a prueba la capacidad de organizar competiciones nacionales en Calahorra y el resultado fue muy satisfactorio, maravilloso», comentó Arceiz.

Al margen de esta cita, quiso dejar claro que «la apuesta de Calahorra por el deporte es fundamental, una prioridad. Creemos en el deporte y en sus valores».

Expuso que dentro de unos días se pondrán en marcha nuevas instalaciones deportivas: dos mesas de ping-pong (una en el colegio Quintiliano y otra en el parque del Cidacos), canastas de baloncesto en la fachada del pabellón del colegio Quintiliano (espacio público que se puede utilizar fuera del horario lectivo) y una pista de voleibol en el parque del Cidacos. Además, indicó que en el colegio Aurelio Prudencio se está trabajando para hacer minifrontones.