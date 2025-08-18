Calahorra acogerá en fiestas una exhibición novedosa de 'bullfighters' importada de EE UU
El miércoles 27 habrá también en la plaza de toros un torneo de fútbol vaca y el martes 26 el 'grand prix' de peñas y el Club Taurino
Lunes, 18 de agosto 2025, 13:06
Los dos festejos taurinos populares que tendrán lugar en la plaza de toros la próxima semana durante las fiestas de San Emeterio y San Celedonio de Calahorra serán un 'Grand Prix' y una exhibición 'bullfighters' y torneo fútbol vaca.
La concejala de festejos, Raquel Moral, y el gerente de la empresa Ruedo Arte, José Luis Torres, han explicado los pormenores de estos eventos que se celebrarán los días 26 y 27 de agosto.
En el tradicional 'Gran Prix' (día 26, a las 18.00 horas) participarán las peñas y el Club Taurino de Calahorra.
La novedad llegará el miércoles 27, también a las 18.00 horas. Se trata del 'bullfighters', un espectáculo importado de Estados Unidos. «Comenzó con recortadores en los rodeos, a modo de amparadores y se ha convertido en una especialidad individual en la que un sólo recortador hace la prueba sólo con un novillo-toro durante tres minutos», ha detallado Torres. «Hace todo tipo de suertes y se puntúa el que más rato está delante de la cara del toro, quiebros, saltos... Es super intenso y espectacular porque es muy seguido y dinámico», ha añadido.
A Calahorra acudirán especialistas que han logrado diversos premios en Estados Unidos. A continuación habrá fútbol vaca ese mismo día, atendiendo a la demanda del público.
Las entradas, en las peñas tienen el precio de adulto a 12 euros y 10 para los niños. En taquilla valdrán 14 y 12 euros, respectivamente. Las anticipadas están disponibles, además de en los cuartos de las peñas, en El Mercado de Miguel.
