Un calagurritano, atrapado en silla de ruedas en el metro de París

Dos viajeros ayudan a Izaskun a subir a su marido, Kity, por las escalares del metro de París, para poder salir de allí.

Qué puede hacer alguien en silla de ruedas si se encuentra en el metro de París y no tiene forma de salir a la calle porque no está adaptado para usuarios con movilidad reducida? Una familia de Calahorra, después de que los responsables del metro no ofreciesen solución alguna, tuvo que pedir a ayuda a los viajeros. Sacaron en volandas a Kity Garrido sobre su silla, entre dos personas y su mujer, Izaskun Benito, que también se ocupó de subir por las escaleras la pesada parte del manillar motorizado que facilita el movimiento de su marido. Mientras tanto, su hijo Fran grababa esta escena, incompresible pero real, en pleno siglo XXI.

Izaskun es la responsable de Equalitas Vitae, una consultora de turismo accesible que creó a raíz de un accidente que Kity sufrió hace más de veinte años. Como aficionados a viajar, superaron las adversidades, se adaptaron a la nueva situación y continuaron hacia delante, recorriendo lugares y compartiendo sus vivencias. En su blog Silleros Viajeros narran sus experiencias, la mayoría maravillosas, pero alguna angustiosa como la sufrida el pasado fin de semana. Acudieron en tren a París aprovechando el puente de Todos los Santos y no tuvieron incidentes durante el traslado, ni en la estancia.

Acostumbrados a viajar por diferentes países y conocedores de los obstáculos que deben superar al moverse en silla de ruedas, preparan sus escapadas con antelación. El domingo iban a ir a Eurodisney con su hijo y junto a la entrada del hotel tenían una parada de metro con ascensor.

«Preguntamos cuatro veces si el recorrido era accesible para silla de ruedas al personal de taquilla, el viernes (por si había que solicitar asistencia), el sábado (mañana y tarde) y el domingo (antes de adquirir los billetes). Todos dijeron que sí», explican Kity e Izaskun. A través del metro debían llegar a coger un tren de cercanías para Eurodisney.

Al parar en la estación que les indicaron vieron que solo había escaleras. En los interfonos no les atendían en inglés ni en castellano, solo en francés y les colgaban. Después de insistir mucho, acudió una persona de la estación y les dijo que estaban en la línea equivocada, paró un tren y les pasó por un vagón al otro lado de la vía para tomar una línea que supuestamente tenía salida con ascensor y enlazaba con el regional a Eurodisney.

«Pasamos a la línea 1, bajamos donde nos habían dicho y, más de lo mismo, escaleras. Llamamos por el interfono y nos colgaban. Insistimos y nos mandaron a la siguiente estación. Así sucesivamente en varias paradas hasta llegar a la más grande. Volvimos a reclamar una solución y vino una persona del metro para decirnos que estábamos en un embudo, algo que provocaron ellos», indican Kity e Izaskun.

«Dejaron claro que era nuestro problema y les daba igual que pidiésemos la hoja de reclamaciones» añaden. Al resto de viajeros les pareció dantesco y entonces varias personas les ayudaron subiendo a Kity en su silla en volandas, dos pisos de escaleras, mientras una empleada les seguía, sin hacer nada. «Cuando nos marchamos, nos dijo adiós y así se quedó la cosa», señalan.

«Estábamos en París, ciudad turística que fue sede de los Juegos Paralímpicos. Podemos entender que no haya líneas accesibles, pero no que no las tengan identificadas, ni protocolo para solucionar una situación que ocasionaron ellos, ni empatía. Es algo inaudito en 2025. En el resto de transportes no hubo problemas y disfrutamos en Eurodisney, aunque más tarde», terminan.

