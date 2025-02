La calagurritana María Antonia González Oña celebra sus cien años

La calagurritana María Antonia González Oña ha celebrado por duplicado sus cien años, que cumplió ayer. El viernes tuvo una fiesta sorpresa en la ... residencia La Concepción de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde vive desde el 27 de octubre de 2016.

La centenaria recibió regalos, un ramo de flores, una corona y una banda y proyectaron un cartel con varias fotografías, entre otros detalles. Por supuesto, tuvo su tarta y sopló las velas. Ayer, el día de su cumpleaños, lo celebró con familiares y amigos.

«De salud, a Dios Gracias, no me duele nada. Eso es lo principal. Me puedo hacer las cosas yo, más deprisa o más despacio, y no me gusta molestar, ni que me molesten. Dejo vivir, pero también pido tranquilidad», comenta María Antonia, que durante toda su vida laboral fue enfermera en el ambulatorio de Calahorra.

«Ahora es todo papeleo, antes no. Los tiempos cambian y hay que amoldarse», dice y explica su mayor preocupación: «como cobro la jubilación por dos sitios, tengo que hacer la declaración de la renta. Lo que menos me importa es lo que me descuentan, pero tengo que estar pendiente de hacerla y esto supone un problema para mí».

Le gusta entretenerse con sudokus, crucigramas y leyendo. Era la pequeña de tres hermanos. Con una hermana que enviudó joven, viajó por diferentes países, además de España. Vivía con ella y con su madre. A veces viajaban también con alguna amiga. «Conduciendo mi coche recorrí Portugal, Marruecos, Italia y hasta París. También viajé a Inglaterra, Bélgica, el Tirol, Hungría, Checoslovaquia, Grecia, Israel y Egipto, cuando la gente estaba en casa», recuerda.

A la pregunta de cuál es su secreto para llegar a los cien años tan bien responde «tener una vida sana, estar contenta y feliz, hacer lo que he querido, no meterme con nadie, no tener líos y no deber nada».