Se buscan hólikers emprendedores

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 27 de octubre 2025, 17:09 Comenta Compartir

El festival Holika y EmprendeRioja han puesto en marcha la iniciativa Holitech, con la que se invita a asistentes, estudiantes, startups y creadores «a diseñar y proponer soluciones tecnológicas que mejoren, de forma medible, la experiencia» del festival del próximo año. De esta manera, el propio público podrá «idear, prototipar y ver implementada su propuesta en el festival, con apoyo técnico y visibilidad en canales oficiales».

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deben ser mayores de 16 años y pueden presentar su candidatura de manera individual o en equipos de dos integrantes. La inscripción es completamente gratuita y se realiza únicamente a través de la web oficial www.holika.tech. Por otro lado, los proyectos se pueden presentar de dos formas. En primer lugar, se puede elaborar un documento PDF de un máximo de cinco páginas, en el que se explique con claridad la propuesta, su encaje en la experiencia de Holika 2026, el problema que resuelve, la solución planteada, los requisitos técnicos y el impacto esperado durante el festival. La segunda opción contempla la elaboración de un vídeo pitch de hasta tres minutos con una demostración, mockups o imágenes del prototipo. El PDF, según se explica desde la organización, debe realizarse en formato horizontal o vertical legible, así como incluir datos de contacto y, si procede, enlaces a repositorios, demos o páginas de aterrizaje. En el caso del vídeo, se recomiendan enlaces no listados en plataformas habituales para facilitar su visionado por el jurado.

Las inscripciones para participar permanecerán abiertas hasta el próximo 24 de noviembre. Por otro lado, se admiten proyectos en fase de idea avanzada, prototipo o MVP que puedan pilotarse en un entorno real del festival. Los menores de 18 años deberán adjuntar autorización firmada de su madre, padre o tutor legal.

Selección

En cuanto a la selección de los proyectos, la organización explica que para ello se combinará la evaluación experta con la implicación de la comunidad. De esta manera, un comité de producción de Holika (Burcor Producciones) valorará el encaje con la experiencia del festival y la viabilidad operativa, mientras que un comité de emprendimiento (EmprendeRioja) analizará la solidez técnica y económica y el potencial de crecimiento. El resultado de ambos se ponderará junto al voto online del público, que se emitirá con verificación de correo electrónico y un único voto por persona. La ponderación final queda establecida en un 40% por la producción; 40% por EmprendeRioja y 20% por el voto online. El 2 de diciembre se harán públicos los diez proyectos finalistas y se abrirá la ventana de voto hasta el 9 de diciembre. La resolución definitiva se comunicará el 11 de diciembre mediante nota oficial y publicación en la web.

Por último, el proyecto ganador obtendrá la implementación de un proyecto piloto en Holika 2026, acompañamiento técnico de producción, visibilidad en medios y canales oficiales del festival. A todo ello se unirá una experiencia completa en Holika, que incluye estancia en Arcadia Village Resort durante las fechas del evento. Todas las personas participantes recibirán además un abono Holika 2026 digital y nominal, y entre los votos válidos registrados se realizará además un sorteo de dos abonos VIP Eternal Pass, cuyo resultado se notificará a los ganadores por correo electrónico. El nombre del proyecto ganador y un resumen de las menciones del jurado se difundirán el 11 de diciembre en www.holika.tech.

Por otra parte, desde Holika se aclara que la autoría de cada propuesta pertenecerá a sus creadores. No obstante, con la participación se autoriza a la organización a evaluar el contenido y a mostrar fragmentos descriptivos y materiales visuales con fines informativos durante el proceso de comunicación, siempre identificando la procedencia.