Los bomberos de Calahorra han intervenido por avispas en una vivienda

Sanda Sainz Sábado, 23 de agosto 2025, 22:53 Comenta Compartir

Los Bomberos de Calahorra ha ingreso por el balcón de un departamento por unas avispas que habían ingresado en la vivienda.

Ha sido este sábado después de las 21.30 horas en el número 21 de la calle Paletillas, frente al aparcamiento de la biblioteca municipal, en un primer piso situado encima de la ludoteca municipal.

Un bombero ha accedido al balcón equipado con vestimenta de seguridad antipicaduras y otros estaban abajo, en la calle.

La Policía Local ha acudido para cortar este tramo de calle que estaba ocupado por un camión del CEIS mientras se realizaba la intervención.