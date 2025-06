El Ayuntamiento de Calahorra renuncia a la rehabilitación energética de las 371 viviendas del proyecto Quintiliano

El Ayuntamiento de Calahorra y la empresa Acciona han renunciado finalmente al proyecto de rehabilitación energética para 24 edificios y 371 viviendas que engloban la ... delimitación del entorno residencial Quintiliano, iniciado en la pasada legislatura y que se previa financiar con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, como ha explicado esta mañana el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo, la falta de interés por parte de los vecinos afectados hacia esta iniciativa ha llevado Acciona, como empresa rehabilitadora para esta actuación, a presentar su desistimiento al Consistorio.

En este sentido, Mazo ha señalado que para que la empresa pudiese llevar adelante el proyecto, que abarcaba el ámbito del colegio Quintiliano en el barrio de la Sagrada Familia y en el ámbito del IES Marco Fabio Quintiliano, se necesitaba que «al menos el 50%» de los propietarios se adhiriesen al mismo«. Pero lejos de alcanzar esta cuota «sólo 36 de las 371 viviendas han dicho que sí». «Ni si quiera el 10%», ha remarcado Antonio Mazo para insistir en que «esta cifra está muy debajo del mínimo exigido y ante esto la empresa que se iba a encargar de dichas obras nos ha comunicado que en estos términos no puede llevar a cabo este proyecto».

Entre las razones, que según el titular de Urbanismo, han manifestado los vecinos para no adherirse al proyecto se encuentra la inversión económica que tenían que asumir y que suponía una media de 7.000 euros. «Para muchos de ellos, incluso con ayudas europeas y autonómicas, el coste era inasumible», ha dicho. Asimismo, ha indicado que buena parte de los propietarios estaban interesados realmente en instalar un elevador. «Cuando hablamos con los propietarios lo primero que pedían era que se incluyera el ascensor. Tanto fue así que la compañía rehabilitadora se ofreció a colaborar con la solicitud de ayudas para que el Gobierno de La Rioja les ayudara en materia de accesibilidad», ha precisado al tiempo que ha querido dejar claro que «este proyecto no iba de accesibilidad sino de eficiencia energética».

Por otro lado, el titular de Urbanismo ha subrayado que «hemos peleado hasta el último día» para que saliera adelante la iniciativa porque «iba a mejorar una zona significativa de nuestra ciudad». De hecho, ha afirmado que «de ello pueden dar cuenta cada uno de los vecinos y los administradores de fincas». «Hemos celebrado reuniones, hemos dado información y hemos resuelto dudas e incluso hemos propuesto asumir parte del coste del proyecto con subvenciones que superaban los 100.000 euros», ha indicado, aclarando después que estas ayudas se ofrecieron «para que los locales comerciales y los bajos no pagaran por una obra que no iban a disfrutar». Y es que, «este último ha sido uno de los inconvenientes que se encontraba en este proyecto», ya que «un gran número de locales y de comercios, de bajos, computaban y votaban». «Pero, aun así, ni con todos estos esfuerzos ha sido posible convencer a los vecinos», ha lamentado.

Mazo ha asegurado no culpar «a nadie» de que la iniciativa no haya prosperado. «Este proyecto no ha salido adelante con nosotros, pero tampoco hubiese salido adelante con ningún otro equipo de Gobierno diferente, ya que esta decisión final no depende del Ayuntamiento sino de los vecinos», ha vuelto a remarcar. De todos modos, también ha afirmado que «el anterior equipo de Gobierno (del PSOE) vendió un proyecto sabiendo que era inasumible y al final el humo y las promesas se chocan de frente con la realidad».

PSOE: «La única causa es la inacción del propio equipo de Gobierno»

Por su parte, el PSOE ha criticado, a través de una nota de prensa, que la renuncia a este proyecto pone de manifiesto «la incapacidad del Gobierno Municipal del Partido Popular de Calahorra». Así, los socialistas denuncian «la pérdida de dos millones de euros más en Fondos Europeos, que sumados a los 20,5 millones perdidos en el polígono El Recuenco; los 2,86 millones para la rehabilitación energética del Complejo Polideportivo Municipal de la Planilla, y los 622.000 euros para la rehabilitación energética de la Casa Consistorial suman un total de 26 millones de euros».

El Partido Socialista acusa también a Antonio de Mazo de estar «mintiendo» sobre los motivos de la renuncia. «La única causa es la inacción del propio equipo de Gobierno, su falta de impulso a este proyecto, en el que nunca jamás creyeron», afirman en la nota. A este respecto, aseguran que el «propio concejal de Hacienda, Mario Nafría, reconocía en el pasado pleno de marzo, que llevaban al menos seis meses sin realizar absolutamente ninguna gestión relacionada con este asunto».