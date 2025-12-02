El Ayuntamiento de Calahorra renueva los parques infantiles de las plazas Juan Apiñani y Roma Las intervenciones realizadas en diferentes zonas de juego en los dos últimos años han supuesto una inversión de 200.000 euros

Sanda Sainz Martes, 2 de diciembre 2025, 11:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Calahorra continúa con su plan de renovación y modernización de los parques infantiles de la ciudad. En la zona de juegos de la plaza Juan Apiñani la semana pasada se llevaron a cabo los trabajos de sustitución del suelo, que se encontraba deteriorado, por un nuevo pavimento de seguridad de color azul. En el de la plaza Roma, durante esta semana se llevará a cabo una intervención. Además de cambiar el suelo se renovarán algunos columpios.

El Consistorio tiene el objetivo de mejorar la seguridad y ampliar las posibilidades de juego de los parques de manera paulatina, así como ampliar las zonas para que los niños jueguen al aire libre en un espacio seguro, desarrollen sus habilidades motoras y sociales y disfruten.

En ese sentido, recuerda que en los dos últimos años ha creado un nuevo parque infantil con pérgola en la plaza entre las calles Asturias y Aragón. El primero cubierto de la ciudad para que los niños puedan jugar durante todo el año y el único que cuenta con un columpio múltiple para cinco niños.

Además, se han renovado los juegos del espacio de ocio infantil de la plaza Monasterio de Yuso, que dispone de un columpio adaptado para niños con movilidad reducida y de una torre gigante de multijuegos, con toboganes, rocódromo y juegos de estimulación temprana e inspirada en el abominable hombre de las nieves 'Yeti', entre otros elementos.

También se han sustituido los juegos del parque infantil de la plaza Diego Camporredondo.

La inversión de todas estas actuaciones asciende a unos 200.000 euros. Desde el equipo de gobierno municipal destacan su «apuesta firme por mejorar la calidad de vida de las familias y seguir mejorando y ampliando las zonas de ocio infantil en Calahorra».

Temas

Calahorra