El Ayuntamiento de Calahorra investiga quién filtró un decreto que publicó Jesús María García

Sanda Sainz Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:31

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, critica que el PSOE realiza una campaña de acoso y desprestigio contra ella. Ayer se refirió a la ... acusación de los socialistas de no facilitar información y la amenaza de denunciarla a la fiscalía. Arceiz comentó que se han tramitado 84 solicitudes de expedientes por parte del PSOE, alguna con hasta 17 registros. «Hemos autorizado todas, excepto nueve (algunas parcialmente), denegadas por protección de datos, al contener informaciones personales, tributarias, bancarias de ciudadanos anónimos y otras de menores o casos procesales», señaló y añadió que «pedimos un informe a la secretaria general y la respuesta fue denegar la información particular». «Me acusan también de quitarme una multa de radar. Lo primero que hice fue identificarme cuando me llegó el requerimiento y pagarla. Desde el área de gestión de multas se detectaron unas anomalías de lectura del radar. Se archivaron los expedientes y se iniciaron los procedimientos de devolución a los cinco que habíamos pagado. Además, mi expediente lo tiene el PSOE en la convocatoria del pleno del 24 de septiembre», explicó.

Refiriéndose al diputado Jesús María García, la alcaldesa dijo que «lo grave es que una persona ajena al Ayuntamiento publicó información que nunca puede salir de aquí. Por eso el lunes requerimos a todos los concejales para que indicasen quién le ha facilitado un decreto al que solo tienen acceso los miembros del pleno. En función de las respuestas tomaremos medidas».

