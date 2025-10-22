LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Ayuntamiento de Calahorra investiga quién filtró un decreto que publicó Jesús María García

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:31

Comenta

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, critica que el PSOE realiza una campaña de acoso y desprestigio contra ella. Ayer se refirió a la ... acusación de los socialistas de no facilitar información y la amenaza de denunciarla a la fiscalía. Arceiz comentó que se han tramitado 84 solicitudes de expedientes por parte del PSOE, alguna con hasta 17 registros. «Hemos autorizado todas, excepto nueve (algunas parcialmente), denegadas por protección de datos, al contener informaciones personales, tributarias, bancarias de ciudadanos anónimos y otras de menores o casos procesales», señaló y añadió que «pedimos un informe a la secretaria general y la respuesta fue denegar la información particular». «Me acusan también de quitarme una multa de radar. Lo primero que hice fue identificarme cuando me llegó el requerimiento y pagarla. Desde el área de gestión de multas se detectaron unas anomalías de lectura del radar. Se archivaron los expedientes y se iniciaron los procedimientos de devolución a los cinco que habíamos pagado. Además, mi expediente lo tiene el PSOE en la convocatoria del pleno del 24 de septiembre», explicó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  4. 4

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  5. 5 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  6. 6 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  7. 7 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  8. 8

    La Policía cree que la escena del crimen fue manipulada para simular un robo
  9. 9

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  10. 10 El Corregidor acoge el primer puesto de venta exclusiva de aceite de La Rioja DOP

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Calahorra investiga quién filtró un decreto que publicó Jesús María García

El Ayuntamiento de Calahorra investiga quién filtró un decreto que publicó Jesús María García