Local adquirido por el Ayuntamiento en la calle Teatro, 2, con acceso por la calle Mártires. SANDA

El Ayuntamiento de Calahorra creará una Oficina de Atención al Contribuyente

La Junta de Gobierno aprueba la adquisición de una local de 298 metros cuadrados en la calle Teatro número 2 por 252.300 euros

Sanda Sainz

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:48

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado la adquisición del local situado en la calle Teatro número 2 por un importe ... de 252.300 euros. Según explica el Consistorio, se trata de un inmueble compuesto por planta baja y sótano, con una superficie de 298 metros cuadrados y acceso por la calle Mártires.

