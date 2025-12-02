El Ayuntamiento de Calahorra creará una Oficina de Atención al Contribuyente

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado la adquisición del local situado en la calle Teatro número 2 por un importe ... de 252.300 euros. Según explica el Consistorio, se trata de un inmueble compuesto por planta baja y sótano, con una superficie de 298 metros cuadrados y acceso por la calle Mártires.

El objetivo del equipo de gobierno es crear en este espacio una Oficina de Atención al Contribuyente que integrará todos los servicios municipales económicos, mejorando la accesibilidad y el trato con el ciudadano.

«Esta nueva oficina permitirá unificar la gestión económica, financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de Calahorra, reuniendo en un mismo lugar los departamentos de Gestión tributaria, Recaudación, Tesorería e Intervención. De esta manera, los ciudadanos podrán realizar en un único punto todas las consultas y trámites relacionados con pagos, tasas, impuestos... agilizando la gestión municipal y facilitando los procedimientos administrativos», explican desde el Consistorio.

Adjudicada a la Fundación Caja Rioja por 53.114 euros la creación del espacio multisensorial del Museo de la Verdura

Agua y Jardín S. L. se encargará del suministro y plantación de herbáceas, arbustos y arbolado de invierno por 85.863 euros

Por otro lado, se ha adjudicado el contrato mixto para el diseño, producción y suministro e instalación de los elementos en el nuevo espacio multisensorial del Museo de la Verdura a la Fundación Caja Rioja por un importe de 53.114,16 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

También se ha acordado adjudicar el suministro y plantación para la reposición de marras de herbáceas, arbustos y arbolado urbano de la ciudad para el invierno de 2025-2026 a la empresa Agua y Jardín S.L. por un importe de 85.863,32 euros.

Además, se ha dado el visto bueno al contrato de servicios artísticos de gaiteros para las dianas y actos municipales a la asociación cultural Gaiteros de Calahorra por 3.346 euros desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026; al suministro de luminarias de tecnología led para reponer en los pabellones deportivos de los colegios Aurelio Prudencio y Quintiliano a Novelec Rionavar S.L. por 11.189,48 euros; el contrato a la asociación cultural Banda Municipal de Música en el mes de enero por 7.096 euros; y a FCC Aqualia S.A. para instalar una red de agua potable y saneamiento en el aparcamiento del parque Víctimas del terrorismo por 46.806,03 euros.

Por otro lado, Desafío de Bandas S.L. organizará la cabalgata de Reyes por 8.591 euros y el Carnaval, por 36.300 euros.