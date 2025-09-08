El Ayuntamiento de Calahorra adjudica el mantenimiento de diecinueve caminos rurales

Sanda Sainz Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

En la reunión semanal de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Calahorra mantenida esta mañana, se han adjudicado cinco contratos. El primero ha sido el de prevención y control de legionelosis de los edificios, dependencias e instalaciones municipales a la empresa Ezsa Entidad Ambiental S.L. por el precio de 106.901,44 euros. Cartae Restauración S.L. se encargará de la restauración y conservación del patrimonio documental del Archivo municipal por 43.375 euros. Trabajará con documentos que datan desde el siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XX. En concreto 8 libros de acuerdos del Concejo (años 1511 a 1604), 4 inventarios de documentos del archivo (siglos XVI-XVIII), alzados de las fachadas del cine-teatro Ideal de los años 30 y de la Casa de las Cariátides (Unión) de 1921, así como el Padrón de habitantes del año 1901. El objetivo de este contrato es recuperar la integridad física y funcional que va perdiendo la documentación con el paso del tiempo debido a la acción de microorganismos, oxidación de tintas, actividad de insectos bibliófagos o por una mala manipulación, explican desde el Consistorio. Y añaden que todo el proceso de restauración será minuciosamente documentado, incluyendo la digitalización de los documentos restaurados, así como el cumplimiento del principio de mínima intervención.

También se ha adjudicado el servicio de conserjería, vigilancia y limpieza de varias instalaciones deportivas municipales a Itma Soporte Global S.A.L. por 134.932,86 euros y el de mantenimiento de caminos rurales con firme asfáltico a la Excavaciones Redondo Solozábal S.L. por el importe de 100.430 euros. Los caminos en los que está previsto actuar son el de Rincón de Soto, Azagra, Rotilla, Vedada, Dunviro, Molinantes, La Calzada, MurilloReinares, Alcanadre, La Ribera, Fuente Alcalde, La Quebrada, Conservas Marzo, La Hoya, Caricente, Marcú, pantano, Minglanillos y de La Balsa. En total, se van a mejorar 19 caminos rurales y se va a actuar en una superficie total de 4.701,63 metros cuadrados, especifican desde el equipo de gobierno calagurritano. El plazo de ejecución de estos trabajos es de 3 meses. Asimismo, en la sesión de hoy se ha acordado adjudicar el contrato mayor de servicios culturales para el desarrollo de actividades docentes en el Centro cultural 'Deán Palacios' y en el Aula de Cocina para este curso a la empresa Sararte S.L. por 15.956,01 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento licita la reurbanización y mejora de la eficiencia energética del alumbrado de la plaza de la Constitución por un tipo de licitación de 618.486,67 euros, cantidad que puede ser mejorada a la baja. El ámbito de actuación es la plaza de la Constitución y parte de las calles Padre Lucas y Velázquez con una superficie total de 2.235 metros cuadrados. Las obras incluyen la renovación de la pavimentación de la plaza y de las aceras, la limpieza de la escultura existente que se colocará sobre un pedestal, la instalación de una fuente, la creación de una zona con unos juegos infantiles y otra de estancia y la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento de aguas, electricidad y telecomunicaciones. Además, el proyecto contempla la renovación del alumbrado público para mejorar la eficiencia energética de esta zona de la ciudad y la colocación de aparcabicis y mobiliario urbano. El plazo para ejecutar todas las intervenciones es de 8 meses más 1 mes de posible prórroga. Es una actuación susceptible de ser financiada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027. El precio es el único criterio de adjudicación. El pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto de obra pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación de Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

La junta ha dado el visto bueno a una prórroga para las obras de recuperación de la Fuente de los 13 caños. Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. había solicitado la ampliación de un mes para poder finalizar los trabajos, por lo que los trabajos finalizarán el próximo 30 de septiembre. La recuperación de la Fuente de los 13 caños es una actuación del Plan de Sostenibilidad turística en destino 'Calahorra enogastronómica' dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Este proyecto busca recuperar el perfil original con la demolición de la nave industrial adosada del siglo XX y la revisión y reparación del sistema de abastecimiento para su correcto suministro de agua. Asimismo, se contempla la reurbanización del entorno como espacio mirador turístico.

Aparte, la junta ha aprobado varios expedientes de contratación como el de la concesión de servicios para la gestión pública de la nueva estación intermodal por un canon de 12.000 euros anuales que puede ser mejorado al alza. La duración del contrato es de 4 años, a partir del 1 de diciembre de 2025, y los criterios de adjudicación son el proyecto de gestión del servicio (40%), las tarifas (25%), el canon (25%) y las mejoras (10%).

También ha licitado el suministro de material para instalaciones de riego para el mantenimiento de instalaciones del Ayuntamiento, cuyo tipo máximo de licitación es de 41.140 euros, que puede ser mejorado a la baja. El plazo de ejecución es de 2 años, desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2027, y el precio es el único criterio de valoración.

Otro de los expedientes de contratación se centra en la realización de actividades físico-deportivas de yoga y gimnasia de mantenimiento para personas de 60 años con un presupuesto máximo de licitación de 13.098,64 euros, mejorable a la baja. Los criterios de adjudicados fijados son el precio (75%) y mejoras (25%) y la duración del contrato es del 1 de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de todos estos contratos están publicados en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación de Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

Por último, se ha dado el visto bueno a las certificaciones número 10 de las obras de recuperación de la Fuente de los 13 caños y su entorno por valor de 6.971,39 euros y la primera de la construcción del nuevo campo de fútbol de césped artificial por importe de 2.045,40 euros, así como a la relación de facturas números 34 y 34 acumulación de fases por importe total de 31.128,61 euros.