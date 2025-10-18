LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concentración de la plataforma, en una imagen de archivo. I.Á.

SOS Hospital de Calahorra ofrecerá nuevas asambleas en Arnedo, Cervera y Alfaro

La primera de ellas, no obstante, se celebrará en la localidad calagurritana

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:26

Comenta

La plataforma SOS Hospital de Calahorra llevará a cabo la última semana de octubre varias asambleas informativas sobre la situación de este centro hospitalario ... en distintas localidades de La Rioja Baja. La primera de ellas se desarrollará el 27 de octubre en Calahorra y tendrá lugar en el Parador Nacional de Turismo a las 19.00 horas. A continuación, el 28 de octubre se desplazarán hasta Arnedo, donde el encuentro se ofrecerá en el Hotel Virrey (19.00 horas). Ya el día 29 se continuará en Cervera, en el Ayuntamiento (19.00 horas), y el día 30 en Alfaro, en el Hotel Palacios (19.00 horas).

