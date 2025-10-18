SOS Hospital de Calahorra ofrecerá nuevas asambleas en Arnedo, Cervera y Alfaro

La plataforma SOS Hospital de Calahorra llevará a cabo la última semana de octubre varias asambleas informativas sobre la situación de este centro hospitalario ... en distintas localidades de La Rioja Baja. La primera de ellas se desarrollará el 27 de octubre en Calahorra y tendrá lugar en el Parador Nacional de Turismo a las 19.00 horas. A continuación, el 28 de octubre se desplazarán hasta Arnedo, donde el encuentro se ofrecerá en el Hotel Virrey (19.00 horas). Ya el día 29 se continuará en Cervera, en el Ayuntamiento (19.00 horas), y el día 30 en Alfaro, en el Hotel Palacios (19.00 horas).

SOS Hospital de Calahorra, que el pasado miércoles volvió a concentrarse en Arnedo, insiste en que «la sanidad en La Rioja Baja está peligro» y lamenta que el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, no se haya reunido con esta plataforma como solicitaron por registro hace un mes. Así asegura que Capellán «está dando la espalda a 9.584 habitantes de La Rioja Baja, que con sus firmas alzaron su voz para reclamar un compromiso firme y real por el Hospital de Calahorra».

De otro lado, desde la plataforma se acusa a la Consejería de Salud de hacer de este centro «un hospital de barrio». En este sentido, denuncian que «primero centraliza en Logroño la gestión y dirección del hospital, luego se llevan todos sus médicos al Hospital San Pedro y ahora dan el siguiente paso quitándonos el nombre para borrar nuestra historia, nuestros valores, nuestra identidad como hospital». La plataforma se refiere con ello, como varios de sus miembros han criticado en redes sociales, a que desde este mes de octubre en los informes médicos de los pacientes ya no aparece en el membrete Hospital de Calahorra sino Complejo Hospitalario Universitario del Servicio Riojano de Salud.