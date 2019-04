El arte de hilvanar vegetales CVestido realizado con hojas de lombarda. / Isabel Álvarez Cristina García firmó ayer su último desfile para la Pasarela 'Ciudad de la Verdura' | Un total de 13 propuestas confeccionadas con pimientos, ajo, alubias o remolacha rindieron homenaje al diseñador Óscar de La Renta ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Sábado, 27 abril 2019, 09:18

La diseñadora calagurritana Cristina García firmó ayer noche el que será seguramente su último desfile para la Pasarela 'Ciudad de la Verdura'. Una colección que reproduce con distintas variedades de vegetales los diseños del maestro de la costura Óscar de La Renta y que por primera vez Cristina García ha confeccionado en solitario. La diseñadora ha tenido que redoblar esfuerzos para llegar a la fecha del desfile, en el que ayer quedó patente la elegancia de Oscar de La Renta a través de 13 vestidos confeccionados con alubias, tomates, peladuras de ajo y de cebolla, laurel, lombarda, pimientos y remolacha. En los diseños de esta octava edición de la pasarela García ha experimentado también con las frutas cítricas. Así, la piel de limón y la naranja cubren algunos vestidos.

«Ha sido muy duro. De verdad, que acabo de 'parir' un desfile de 13 looks. Se acabó. Creo que esto es una despedida», anunciaba García en el backstage con las modelos ya fuera de la pasarela. La diseñadora asumió el reto este año de abordar en solitario el desfile, después de que la Escuela de Diseño de La Rioja, primero, y el centro Creanavarra, el pasado año, se desligaran de esta iniciativa. «Tienen que cambiar mucho las cosas para que vuelva a retomar este proyecto. Estoy agotada, pero estoy a la vez ilusionada porque todo ha salido a pedir de boca, genial...», afirmaba la diseñadora, insistiendo en que «lo he pasado muy mal, porque pensaba que no llegaba». En este sentido precisaba que «este proyecto es para llevarlo en grupo y marcando una serie de pautas a la gente que tienes alrededor para poderlo llevar a cabo, si no es muy difícil».

ACTOS PARA HOY 10 horas Apertura del mercado de la verdura en la carpa del Silo. 11 45 y 17.30 horas. Cata del CRDOP Aceite de La Rioja. 12 horas Charla 'Mundo veggie' de Findus, showcooking y degustación de corazón de alcachofa con jamón. 12 30 horas. Taller infantil de verduras 3D. 20 30 horas. Presentación del disco 'Envenéname' de Carolina Cerezuela y Jaime Anglada en el teatro Ideal.

Desde los asientos de la primera fila siguió impresionado el desfile el periodista experto en moda Carlos García-Calvo, quien ejerció de padrino. «Venía preparado porque había visto fotos de desfiles anteriores, pero verlo en vivo y en directo es realmente maravilloso», destacaba García-Calvo al finalizar la convocatoria.

Por otro lado, el desfilé contó con varias novedades, como la presentación de una colección de tocados de verduras de Leticia León y otra de piezas de joyería con vegetales del joyero Jesús Ángel Ruiz y el restaurador Esteban Alegría. La dirección de la pasarela estuvo a cargo del maquillador de Lancôme Roberto Siguero, que también guió a las alumnas del centro de formación profesional 'La Planilla' con el maquillaje de las modelos.