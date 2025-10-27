Aprobada la ordenanza de patinetes en Calahorra, que contará con una campaña informativa El PSOE pidió retirar la normativa a la espera de la publicación de la ley estatal para «asegurarnos de que esté alineada»

La nueva ordenanza reguladora para vehículos de movilidad personal (VMP) del Ayuntamiento de Calahorra, entre ellos los patinetes eléctricos, fue aprobada este lunes en el pleno con los votos a favor de todos los partidos, salvo el PSOE que lo hizo en contra. La normativa, que entrará en vigor una vez se publique en el BOR, obliga a los conductores de estos vehículos a contar con un seguro de responsabilidad civil, llevar casco y chaleco reflectante y a no transitar por las aceras. En la norma, que se ha desarrollado a raíz de una moción de IU aprobada en pleno, se recoge también la creación por parte del Ayuntamiento de un registro de patinetes, en el que los propietarios los podrán inscribir de manera voluntaria. La concejala de Policía, Reyes Zapata, justificó el reglamento «debido al aumento y uso progresivo de este medio de transporte» en las ciudades y por tanto a la necesidad de un «uso responsable».

De todos modos, el concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno, propuso que antes de su aplicación se realizase una «campaña de concienciación» entre la ciudadanía. Una medida que Zapata aseguró después que se iba a llevar a cabo.

Desde el PSOE, sin embargo, aunque se mostraron a favor de regular el uso de los patinetes eléctricos, se propuso retirar la normativa del orden del día a la espera de que entre en vigor una nueva ley estatal, el 2 de enero de 2026, y que incluirá la obligatoriedad de contratar un seguro.

En este sentido, el concejal socialista Jesús Garrido propuso dejar de momento sin aprobar la norma municipal hasta «asegurarnos de que esté alineada con la normativa estatal». La concejala de Policía, por su parte, calificó de «decepcionante» su postura y afeó a los socialistas por mostrar en el pleno objeciones cuando en las comisiones informativas «en ningún momento se me ha sugerido nada».

En la sesión se acordó por otro lado una modificación puntual (la número 18) en el Plan General Municipal para clasificar de acuerdo a sus características reales el aparcamiento de la catedral y hacerlo compatible con la celebración de espectáculos públicos. Este parking, como explicó el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo, esta clasificado por «razones históricas» en el Plan General como suelo no urbanizable, lo que implica que actuaciones que se lleven a cabo en esta superficie deben contar con la aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Cotur), cuando en realidad esta parcela tiene carácter urbano. Es decir, cuenta «con servicios urbanísticos básicos, como acceso rodado, abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica». De esta manera, con la modificación aprobada este lunes esta superficie pasa a ser calificada como suelo urbano destinado a aparcamiento compatible con espectáculos públicos, como el festival Holika que ya se viene desarrollando. Así, este espacio, según avanzó Mazo, viene a ser «un sitio alternativo» al aparcamiento del Silo donde se desarrollan los conciertos en fiestas y que ya no se podrá utilizar al haberse vendido a Coblansa para la construcción de pisos.

Desde el PSOE, la edil Rebeca Sáenz le reprochó de nuevo a Mazo esta operación («han malvendido el Silo para que se construyan viviendas de lujo») e insistió en que ante las modificaciones del Plan General que van pasando por el pleno lo que debería hacerse es una «revisión» del mismo.

También, en este punto se aprobó un cambio en el artículo 22 sobre el uso hostelero que no está permitido en determinados suelos y que incluía los cámpines y aparcamientos de autocaravanas. Sin embargo, con esta modificación se hace ahora una distinción entre un uso hostelero de carácter permanente y temporal.