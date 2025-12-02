Aplausos en el Ideal para 'Las ratas'
La compañía La Rural y Javier Martínez-Losa Zapata fueron los encargados de la representación de la obra de Delibes
E.P.
Martes, 2 de diciembre 2025, 08:10
El domingo tuvo lugar en el teatro Ideal de Calahorra la representación de la obra 'Las ratas' de Miguel Delibes, a cargo de ... la compañía La Rural y Javier Martínez-Losa Zapata, que recibió los aplausos de 335 personas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión