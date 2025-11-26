Anulada la parada del Raso del autobús urbano de Calahorra por el mercado navideño La medida se extenderá desde mañana jueves y hasta el 1 de diciembre, lo que conlleva que el servicio realice el itinerario marcado para los jueves de mercadillo

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:10

El recorrido del autobús urbano de Calahorra se verá modificado con motivo de la celebración del Mercado navideño, que se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en la plaza del Raso y la calle Grande. Así, como informa el Ayuntamiento, la parada de la plaza del Raso quedará anulada temporalmente entre mañana jueves, 27 de noviembre, y el lunes, 1 de diciembre. Durante los días 27 y 28 de noviembre y 1 de diciembre el itinerario del autobús será el mismo que realiza los jueves de mercadillo. «Sentimos las molestias que pueda ocasionar este cambio y agradecemos la compresión de la ciudadanía», señala el Consistorio.

