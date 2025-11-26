LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Parada del autobús urbano de la plaza del Raso. I.Á.

Anulada la parada del Raso del autobús urbano de Calahorra por el mercado navideño

La medida se extenderá desde mañana jueves y hasta el 1 de diciembre, lo que conlleva que el servicio realice el itinerario marcado para los jueves de mercadillo

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El recorrido del autobús urbano de Calahorra se verá modificado con motivo de la celebración del Mercado navideño, que se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre en la plaza del Raso y la calle Grande. Así, como informa el Ayuntamiento, la parada de la plaza del Raso quedará anulada temporalmente entre mañana jueves, 27 de noviembre, y el lunes, 1 de diciembre. Durante los días 27 y 28 de noviembre y 1 de diciembre el itinerario del autobús será el mismo que realiza los jueves de mercadillo. «Sentimos las molestias que pueda ocasionar este cambio y agradecemos la compresión de la ciudadanía», señala el Consistorio.

