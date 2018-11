El antiguo cuartel y su valor patrimonial Torreta y oficinas del antiguo cuartel, que Amigos de la Historia de Calahorra pide conservar. / Isabel Álvarez Amigos de la Historia solicita al Gobierno riojano que valore el interés arquitectónicodel edificio militar ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Martes, 6 noviembre 2018, 08:36

Amigos de la Historia de Calahorra insiste en sus argumentos para la conservación de una parte del antiguo cuartel de la Guardia Civil, después de la aprobación en el pleno municipal del pasado lunes del próximo derribo del edificio para la construcción de un aparcamiento provisional.

La asociación, que ya el pasado año presentó una propuesta de conservación con motivo de la revisión del Plan General Municipal, defiende la conservación de la parte del inmueble en la que se encontraban las oficinas y la torreta junto a la calle Bebricio, para ser rehabilitada y utilizada «como sala de exposiciones, sala de cultura, archivo municipal, asociaciones, o cualquier otro uso de carácter dotacional», explica en una nota de prensa.

La parte que plantean preservar supone un 20% de la superficie de este solar, para el que el nuevo Plan General prevé una zona comercial con espacios verdes. Amigos de la Historia basa su argumentación conservacionista en los inventarios de carácter nacional e internacional (Docomomo Ibérico y el Arch XX Sudoe), «donde se recoge este cuartel como uno de los escasos edificios significativos de la arquitectura contemporánea en Calahorra». Además, alude a un informe que el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja remitió al Ayuntamiento de Calahorra en los años 2007 y 2013 en el que se defiende su mantenimiento.

La asociación recuerda también que se trata del «único edificio singular de estructura militar que se conserva en Calahorra», cuyo proyecto pertenece a Agapito del Valle, «una de las figuras más prominentes de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX en La Rioja».

La importancia en la conservación de esta construcción queda recogida también en un artículo publicado en el número 20 de la revista Kalakorikos, donde el arquitecto Daniel Pinzón Ayala pone en valor este acuartelamiento «como uno de los escasos ejemplos de estilo vanguardista, sin renunciar a su esencia como edificio militar», señala por último la asociación.

Con todos estos argumentos, Amigos de la Historia de Calahorra ha remitido un escrito a la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación para que por parte del servicio de Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico «se valore el interés patrimonial de esta parte del antiguo cuartel», antes de que «la puesta en marcha del proceso administrativo para el derribo del mismo, convierta lo que nosotros consideramos un edificio singular a conservar, en un montón de escombros como sucedió por ejemplo, con el puente (de hierro) de la catedral», concluyen en la nota.

Por contra, el alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Portillo, aseguró durante la intervención en la que dio a conocer la semana pasada la actuación prevista en el solar que «no me consta que haya ningún arquitecto de prestigio que diga que deban ser mantenidos (los elementos que propone la asociación)».

«Hay que respetar todas las opiniones; yo respeto la de Amigos de la Historia, pero también tengo que hacerlo con la opinión de los ciudadanos que con urgencia me piden derribar todo ese entorno», afirmó el regidor, a la vez que precisó el solar contará con «una plaza bonita, una zona verde con un centro comercial, para el que yo creo que no se necesita esa torre absolutamente para nada». «Ahora mismo no veo la utilidad de mantener la torre», insistió.